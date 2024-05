Jojo Todynho compartilha técnica ao se arrumar para academia e manda recado

Jojo Todynho compartilhou no Instagram um vídeo em que mostra seu look para treinar e ensinou uma técnica para empinar o bumbum

Nesta sexta-feira, 31, a cantora Jojo Todynho compartilhou no Instagram um Get Ready With Me (Arrume-se Comigo, em português) em que mostra seu look para treinar. No vídeo, a estudante de direito ensinou uma técnica para deixar o bumbum empinado e mandou um recado para os fãs que ainda não foram se exercitar: "Levanta e vai", disse.

"Vocês me pediram então vou fazer um Arrume-se Comigo para treinar nessa minha vida de bodybuilder Gracyanne Barbosa e Juju Salimeni e hoje eu escolhi uma oncinha. Oncinha não. Jaguatirica", disse a artista. Em seguida, explicou como faz para vestir uma legging. "Toda uma técnica para parecer que a calça empina o bumbum. Vamos ver se empina o bumbum que está muito pequeno", falou.

Segundo ela, o segredo é puxar bem o tecido e esticá-lo bem para deixar o bumbum em cima. "Sente essa onça", falou. Em seguida, ela mandou um recado para os internautas: "Bora treinar. Levanta e vai treinar. E a dieta? Tá comendo o alface que a nutri mandou? Tem que fazer. Se não fizer, não vai ter resultado".

Veja a publicação:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho mostra obra em sua mansão

Recentemente, Jojo Todynho Jojo Todynho compartilhou com os seus seguidores como está a evolução das obras em sua mansão no Rio de Janeiro. A funkeira, que recentemente mostrou o quarto de Francisco, o menino angolano que ela quer adotar, deu mais detalhes sobre as alterações feitas na sua propriedade.

"Os móveis da área gourmet e da piscina, vou levar pra reformar. Como vocês sabem, final de obra é uma loucura. Vou mudar tudo. Vocês não tem noção, vão se transformar esses móveis", disse a artista, que carregou os móveis para fora de casa.

Eça ainda disse que se deparou com uma surpresa enquanto organizava a casa durante a obra: um gambá. "O gambá dormindo dentro da lixeira. Filma aí, Gabriel, sabe que sou frouxa! Sou 'braba' pra outras coisas. Chama o bombeiro pra tirar o gambá dali", pediu ela.