Jojo Todynho chama atenção ao curtir dia na praia após bariátrica: ‘Necessidade’

Cantora Jojo Todynho rouba a cena ao compartilhar clique na praia durante pós-operatório de cirurgia bariátrica

A cantora Jojo Todynho chamou atenção dos seguidores nas redes sociais neste sábado, 12, ao compartilhar uma registro em que aparece pegando uma praia, logo após passar por uma cirurgia bariátrica. A artista ainda aproveitou o clique para mandar um recado e avisar que está se colocando em primeiro lugar a partir de agora!

No clique, a dona do hit ‘Que tiro foi esse?’ aparece ostentando suas curvas ao posar à beira-mar em uma praia no Rio de Janeiro com um biquíni preto e uma saída de praia amarrada na cintura. A estudante, que está cursando o segundo semestre da faculdade de direito, esbanjou felicidade durante o passeio e apareceu sorridente.

“Se priorizar não é egoísmo, é necessidade”, disparou a cantora, que atualmente, vive um relacionamento com Renato Santiago, depois de um divórcio conturbado com o militar Lucas Souza. Mas nos comentários, os seguidores de Jojo dividiram a opinião sobre os cuidados em seu pós-operatório.

“É parece que a preparação e instruções pré-operatórias infelizmente não estão sendo seguidas à risca”, opinou um fã. “A bariátrica por vídeo não é uma cirurgia de repouso, minha gente”, outra admiradora defendeu a cantora. “Estou muito feliz em te ver bem, vivendo normal”, elogiou mais uma. "Cada caso é um caso", outra fã defendeu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Vale lembrar que Jojo anunciou que passou por uma cirurgia bariátrica na última quinta-feira, 10. A cantora contou que realizou a técnica sleeve, em que parte do estômago é retirada para restringir o volume. Além disso, ela evidenciou que não está sentindo fome e que está seguindo a dieta orientada pelos médicos.

Jojo Todynho detalha dieta restrita após cirurgia bariátrica:

Direto da praia, no Rio de Janeiro, Jojo Todynho abriu novos detalhes e foi sincera ao falar sobre sua alimentação no pós-operatório e as recentes mudanças em seu estilo de vida. A cantora revelou que está passando por uma dieta restrita e que em breve, deve iniciar uma nova fase em sua alimentação. Saiba todos os detalhes!