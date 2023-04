Jojo Todynho celebra ao comprar carrão de luxo: "Primeiro conquista e depois conta”

Ela merece! A empresária Jojo Todynho resolveu se presentear com um carrão de luxo avaliado em aproximadamente de $730 mil

Sonho Realizado! Na última terça-feira, 11, Jojo Todynho (26) dividiu com os seguidores através de suas redes sociais mais uma conquista que alcançou com muito esforço e trabalho.

Em uma sequência de vídeos compartilhados por meio de seus stories no instagram, a empresária exibiu a sua mais nova aquisição.

O veículo se trata de uma Land Rover Discovery 2023, com motor 3.0, bateria de 48 volts e câmbio automático de oito marchas, avaliado em $730.950,00 no site oficial da marca. Sem esconder a felicidade pela conquista, Jojo mostrou alguns dos detalhes da parte interna do automóvel.

"Primeiro conquista e depois conta. Nunca foi e nunca será fácil, mas com Deus a frente, nada nem ninguém consegue parar um vencedor", comemorou Jojo.

Amante do universo automobilístico, Jojo adquiriu ainda no início deste ano mais uma raridade para sua coleção. É que a gata não poupou beleza ao ostententar na web o seu novo veículo, o modelo Audi A3 2022, avaliado em R$ 260 mil.

VEJA O STORY DE JOJO TODYNHO:

Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho celebra a entrada na faculdade de Direito

Orgulho! A cantora Jojo Todynho (26) surpreendeu os fãs ao anunciar através de suas redes sociais que ingressou no curso de Direito. Para celebrar a conquista deste novo ciclo, a funkeira fez questão de dar um festão em sua mansão ao lado das amigas. "Vou comemorar, né? Amanhã é meu primeiro dia na faculdade", contou ela em um stories compartilhado em sua conta no Instagram.