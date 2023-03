Jojo Todynho celebra a entrada na faculdade de Direito e promete: “Acabou a palhaçada!”

Jojo Todynho celebrou a conquista com uma festa na piscina ao lado das amigas; veja

Orgulho! No último domingo, 05, a cantora Jojo Todynho (26) surpreendeu os fãs ao anunciar através de suas redes sociais que ingressou no curso de Direito.

Para celebrar a conquista deste novo ciclo, a funkeira fez questão de dar um festão em sua mansão ao lado das amigas. "Vou comemorar, né? Amanhã é meu primeiro dia na faculdade", contou ela em um stories compartilhado em sua conta no Instagram.

Na piscina, Jojo Todynho, que secou 22 kg recentemente, chamou a atenção ao exibir o corpão rebolando em um biquíni fio dental minúsculo.

“Alô, mulherada! Quando eu me formar acabou essa palhaçada que homem não paga pensão, que homem bate em mulher... Eu vou ser delegada. Vou buscar em casa. E outra coisa, vai ter um quartinho chamado ‘Que Tiro Foi Esse’, para você que gosta de bater em mulher”, anunciou a nova universitária.

Vale ressaltar que em 2022, a influenciadora comentou com os seguidores que tinha o desejo de ingressar na faculdade no curso de psicologia. Apesar de toda euforia, Jojo preferiu manter a discrição e até o momento não deu detalhes de como irá conciliar os estudos com a carreira artística.

Veja o Story de Jojo Todynho:

Foto: Reprodução/Instagram

Mais magra, Jojo Todynho elege top mínimo e exibe abdômen corpaço

Na última sexta-feira, 13, Jojo Todynho mostrou para os seguidores que está na melhor fase da sua vida! Em seus stories no Instagram, a artista dividiu alguns registros do início de seu dia e roubou a cena ao surgir toda estilosa ao exibir o look escolhido.

“Bom dia mores, um pouquinho atrasada… eu fiquei esperando o ferro para passar minha roupa, comprei uns conjuntinhos na ZARA, coisa linda! Comprei verde, essa cor e preto… pra viajar, pra fazer as coisas. Já vou para segunda gravação, estou muito feliz, vai ser maravilhoso!”, disse ela.