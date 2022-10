Jojo Todynho aparece com Lucas Souza e rebate sobre ter inventado término: ''Não preciso de marketing''

Após boatos de término falso para conseguir marketing, Jojo Todynho reapareceu com Lucas Souza e rebateu acusações

A cantora Jojo Todynho e Lucas Souza reapareceram juntos neste domingo, 09, após um dia do anúncio do militar sobre o fim do casamento. Depois de compartilhar uma série de stories dizendo que vão continuar a união, a funkeira decidiu rebater as críticas que está recebendo.

Isso porque, desde que o marido da famosa apagou as publicações sobre o fim e colocou no lugar links dos trabalhos deles, os internautas começaram a comentar sobre uma possível estratégia de marketing do casal para aparecer.

Indignada com as acusações, Jojo Todynho surgiu em sua casa e na companhia de Lucas Souza para esclarecer a situação. "Vim deixar uma coisa bem esclarecida aqui pra vocês: eu não preciso de inventar história, não preciso de marketing", começou dizendo.

A artista deixou claro que não tem responsabilidade pelas atitudes do companheiro. "Não tenho culpa das atitudes erradas, da minha parte sim, da parte dele não tenho culpa, vocês estão entendendo? Então é isso, tá esclarecido, a gente vai sentar, vai terminar nossa conversa, deus tá no controle, fim de assunto", comentou que conversará com o esposo.

Jojo Todynho reaparece dizendo que casamento continua

Neste domingo, 09, Jojo Todynho iniciou o dia anunciando que reatou o casamento com Lucas Souza após ele publicar o fim da relação, pegando a todo de surpresa, inclusive a cantora.

"Meu marido não vai embora não, meu casamento não acabou porque foi deus que me deu, eu já falei que não me separo, eu fico viúva, eu não casei pra se separarm pra você que ta fazendo festa nem se dê o trabalho de apagar a vela tá bom, brigada, pra você que achou que ia colocar água no meu balde não vai", disparou ela.

Após o anúncio do suposto término, a funkeira se pronunciou em sua rede social e se disse surpresa com a decisão. "Hoje eu e o Lucas tivemos uma briga de casal como todo mundo briga, e ele tomou a atitude dele, e tá tudo certo. E se ele tomou a atitude dele, tá tudo maravilhosamente bem. E é isso, vamos curtir o sábado. Beijos", falou ela ao aparecer passeando no shopping com a afilhada.

O anúncio aconteceu neste sábado, 08, horas após a vencedora de A Fazenda 12 compartilhar uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram contando sobre um desentendimento com o então marido. "Lucas tá revoltado comigo, o povo tá achando que ele era virgem, não gente pelo amor de Deus, não era isso, quando eu falo que era a primeira mulher, é que ele nunca tinha namorado sério, casou, pelo amor de deus, o homem tá bravo", explicou em um trecho da gravação.

