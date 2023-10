Jojo Todynho abre o jogo sobre boatos de que banca o namorado: “Muita besteira”

Jojo Todynho sustenta o namorado? Cantora rompe o silêncio sobre especulações envolvendo seu novo relacionamento

Na manhã desta quinta-feira, 19, a cantora Jojo Todynho decidiu quebrar o silêncio sobre as especulações em torno de seu novo relacionamento. Através das redes sociais, a artista aproveitou que o namorado estava a caminho do trabalho para rebater os rumores de que seria responsável por sustentar o amado, Renato Santiago.

Por meio do stories de seu perfil oficial do Instagram, Jojo dividiu alguns detalhes da dinâmica do relacionamento. Logo pela manhã, ela contou que o namorado estava atrasado para o trabalho: “Nossa, achei que vivia às custas da Jojo Todynho? Gente, pensei que a Jojo que te bancava para você ficar com ela”, a cantora declarou em tom de ironia.

Sem aparecer no vídeo, Renato se pronunciou sobre os boatos ao fundo: “As pessoas falam muita besteira”, disse o namorado da cantora. A famosa também brincou com as especulações: “Gente, o gigolô trabalha”, disse a estudante de direito, que ajudou o amado a se preparar para sair de casa: “Não vai levar nada de frutinha?”, a famosa ofereceu.

Jojo Todynho revela se banca o namorado - Reprodução/Instagram

Mais cedo, a futura advogada também abriu o jogo sobre o motivo para não expor muitos detalhes do relacionamento em suas redes sociais: “Um, porque ele não gosta. Dois, porque ele ama viver em paz. E três, porque ele não é artista, quem tem que brilhar aqui sou eu. Né, marido? Deixa ele quietinho no cantinho dele.”, disse Jojo.

“Ele odeia, gente. Ele é antissocial. Um velho de meia-idade. E tá ótimo. E a gente aprende também com a vida. Muito exposição já sabe que não dá certo. Então vamos ficar quietinho, vivendo, deixa só as vozes. Ele odeia que eu poste qualquer coisa dele, não gosta. Nem rede social ele tem", a cantora finalizou o vídeo.

Quem é Renato Santiago?

Renato Santiago é morador de Brás de Pina, um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Além do corpo tatuado, ele também é adepto de uma rotina intensa de exercícios. Até o momento, ele parece uma pessoa mais reservada, o contrário do ex-marido da cantora, o militar Lucas Souza, que aproveitou a projeção para fazer dinheiro nas redes sociais.

Desde que revelou o relacionamento, Jojo mantém total discrição sobre seu namoro atual com Renato. A primeira aparição ao lado de seu novo namorado aconteceu no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Após assumir a relação, surgiram boatos de uma traição com supostos prints vazados, mas a cantora saiu em defesa do amado.

No final do mês passado, a estudante mostrou que o casal superou as adversidades e surpreendeu ao exibir uma suposta aliança de noivado. Sem revelar se está noiva do amado, que já até ganhou um carro luxuoso dela, a famosa comemorou a vida dela e se mostrou bastante apaixonada pelo seu eleito em seu aniversário.