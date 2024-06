Jojo Todynho abre o jogo e revela motivo para não atender fãs na faculdade

Futura advogada, a cantora Jojo Todynho revelou que não tira foto com fãs que a abordam durante o período em que está na faculdade

Influenciadora digital famosa, a cantora e futura advogada Jojo Todynho procura separar sua vida pessoal da profissional. Recentemente, ela, que soma mais de 30 milhões de seguidores só em seu perfil no Instagram, revelou que não atende fãs durante o período em que está na faculdade.

Em entrevista ao site 'Metrópoles', a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV, abriu o jogo e explicou o motivo de se recusar a tirar fotos no ambiente universitário. "É meu momento de estudar e eu estou pagando a mensalidade igual a todo mundo, então eles têm que fingir costume com a minha presença", declarou a artista.

Jojo Todynho ainda comentou sobre suas expectativas como futura profissional do Direito: "Existe muita gente que não sabe quais são seus direitos, que não conhecem as leis e eu quero ser essa pessoa que vai ajudar elas a abrir um processinho", concluiu ela.

Vale lembrar que, em outubro de 2023, Jojo avisou que não publicaria mais registros a respeito de sua vida acadêmica. Ela, que compartilhava de forma descontraída seu dia a dia no curso, contou que decidiu não mostrar mais seu desempenho na faculdade.

Na ocasião, a cantora afirmou que estava farta de críticas: "Vocês estão achando que vou ser uma advogada banana? Que eu vou entrar naquele judiciário, naquele júri pra fazer graça? Vocês estão achando que vou ver uma advogada barata? Que eu vou abrir qualquer escritório?", disparou.

E completou: "As pessoas que já tem carreira, uma bagagem querem a todo custo desmerecer os outros. Vou ficar quietinha, daqui a 5 anos a gente conversa. Eu estou no segundo período sei que é uma p*ca e daqui pra frente é só p*ca entrando mesmo, cada vez mais tenso e está tudo bem. Mas eu sustento minhas gracinhas, coloco minha cara e vou até o fim".

Jojo Todynho revela qual cirurgia plástica vai realizar

A cantora Jojo Todynho surpreendeu ao contar que já está conversando com um cirurgião plástico para fazer procedimentos em seu corpo em breve. Nos últimos meses, ela emagreceu mais de 50 kg desde que fez a cirurgia bariátrica. Agora, ela quer definir suas curvas com procedimentos estéticos.

Nos stories do Instagram, a musa contou que quer passar pela lipoaspiração HD e fazer plástica nos seios. "Eu já falei para o meu cirurgião botar o meu peito na bandeja, coisa linda. Toda na lipo HD. Eu falei para vocês que esse abdômen ia trincar. Não vai ser pela academia. Vai ser pela cirurgia mesmo", afirmou ela.

Além disso, Jojo mudou de assunto e comentou que já comprou as roupas que vai usar no Natal e no Ano Novo. "Eu sou uma pessoa que me adianto. Já comprei minha roupa de Natal e a Renata está indignada que eu já comprei meu vestido para usar no Ano Novo. Eu falei para a moça: ‘Se eu voltar aqui em dezembro, vai ter?’. Ela falou: ‘Não’. Então eu já me adianto", afirmou.