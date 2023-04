Joice Hasselmann é acusada de editar foto após perder 24kg: "Processo"

Ex-deputada, Joice Hasselmann é acusada de editar foto em que aparece exibindo seu novo corpo

Ex-deputada e candidata à prefeitura de São Paulo, Joice Hasselmann está sofrendo críticas nas redes sociais após publicar uma foto em que exibe seu novo corpo. É que ela resolveu mostrar sua barriga trincada ao mudar os hábitos alimentares.

"Aos meus 50, terei a melhor saúde de toda minha vida, a maior satisfação que já tive com meu corpo e a alegria completa de me olhar e me enxergar como sempre quis ser", disparou ela.

A ex-deputada seguiu desabafando. "Todo esse processo foi possível com erros e acertos, mas todos os protocolos estão sendo refinados e exaustivamente testados por uma grande equipe para que eu possa te oferecer só os acertos e te ajudar a transformar seu corpo, mente e estilo de vida", disse.

Nos comentários, fãs acusaram Joice Hasselmann de editar a foto. "Com certeza emagreceu, mas que tem aquele Photoshop maroto, isso tem", comentou um. "Photoshopão comeu solto", disse outro.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joice Hasselmann (@joicehasselmannoficial)

FELICIDADE

A atriz Regiane Alves, que interpreta a Clara na novela Vai na Fé, da Globo, está apaixonada na vida real! Ela vive um namoro há alguns meses com Duda Peixoto. Os dois foram vistos juntos publicamente pela primeira vez no carnaval deste ano. Agora, ela entregou como começou o romance deles.

"Acho que fluiu. Tive meu tempo de solteirice, quase cinco anos. Acho que foi realmente um encontro. Quando bate, acontece, né? Eu não fiquei na busca, até porque era uma pessoa conhecida, amigo de amigos. Eu sempre encontrava. De repente, um amigo fez o cupido. Falou: "Presta atenção, pode ser interessante". A gente começou a sair. Depois dos 40, você tem mais certeza do que quer e do que não quer. Não vai perder tempo. Está sendo muito bom. Já estou há quatro meses namorando", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.