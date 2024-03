John Travolta compartilha registros especiais de sua visita ao Rio de Janeiro

Astro de Hollywood, o ator John Travolta reuniu uma sequência de registros de seus passeios realizados no Rio de Janeiro

O ator norte-americano John Travolta, que esteve no Brasil há pouco tempo, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns registros de sua breve passagem pelo país. O astro de Hollywood comemorou a chegada de seus 70 anos, completados em 18 de fevereiro, no Rio de Janeiro.

Em algumas imagens publicadas, é possível perceber que John filmou sua chegada de avião ao local e a vista do hotel onde ficou hospedado. A visita ao Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo, também fez parte do roteiro da viagem. Esbanjando simpatia, ele se gravou em frente à estátua.

"Minha viagem ao Brasil para comemorar meu aniversário. Também quero agradecer à 'Olinda Brasil' que anualmente me dedica um carnaval. Obrigado, amigos. Com amor, JT", escreveu o artista na legenda da postagem.

Apesar da curta e discreta passagem de John Travolta no Brasil, sua chegada ao Rio de Janeiro chamou bastante atenção dos fãs. Enquanto admirava a paisagem do quarto em Ipanema, Zona Sul da cidade onde estava hospedado, ele foi clicado usando um pijama bastante estiloso.

O astro atuou em grandes filmes de sucesso como 'Pulp fiction' (1994), 'Embalos de sábado à noite' (1977) e 'Grease' (1978).

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por John Travolta (@johntravolta)

John Travolta fez voto após morte de sua esposa

O ator John Travolta fez um voto de celibato após a morte de sua esposa, Kelly Preston, em 2020. Kelly faleceu devido a um câncer de mama, e segundo um amigo do ator, ele teria feito um voto de celibato após o trágico acontecimento.

Segundo o amigo do ator: "John ainda se considera casado e diz que permanecerá leal a Kelly até o dia em que morrer". Ele ainda acrescentou que o maior galã dos cinemas não chega nem a "olhar" para outras mulheres. Os outros amigos de John tentam o incentivar o ator a namorar e se relacionar com outras mulheres novamente, mas ele se recusa.

A fonte ainda conta: "Ele fala sobre Kelly constantemente. Suas vidas estavam tão entrelaçadas que é muito difícil para ele continuar. Kelly sempre será a única mulher para ele. É triste, mas ele fez um voto de celibato pelo resto de sua vida. Ele simplesmente não consegue pensar em se apaixonar novamente. Ele diz que seria uma traição à memória de Kelly".