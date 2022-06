Jogador de futebol Emerson Royal relata susto em tentativa de assalto

O jogador de futebol Emerson Royal revelou detalhes da tentativa de assalto que sofreu na semana passada: 'Dei um tapa na arma'

07/06/2022

O jogador de futebol Emerson Royal surpreendeu ao contar que foi vítima de uma tentativa de assalto em Americana, no interior de São Paulo, na última sexta-feira. Em participação no programa Bem Amigos, ele relembrou o susto e como a situação aconteceu.

"Foi assustador. Eu percebi que ele não estava ali só pelo relógio. Eu me aproximei porque vi a maldade no olho dele. Disse que estava todo mundo tranquilo e que eu entregaria o que ele queria. Mas, quando eu entreguei, ele se afastou e destravou a arma para atirar em mim. Quando eu percebi, dei um tapa na arma e ele acavalou disparando para o alto. Foi nesse momento que ele desequilibrou e o policial o baleou e começou a correria", contou ele.

Emerson contou que outras pessoas estavam ao lado dele no momento do susto. "Eu digo que foi Deus mesmo. Porque estávamos enquadrados. Tinham 15 pessoas mais ou menos. O espaço era pequeno. Ele disparou pra todo lado e não acertou ninguém. Me assustei também porque não é uma arma normal para um bandido. Depois de tudo, percebi que preciso tomar mais cuidado. Isso poderia ter custado minha vida", declarou.

Vale lembrar que o jogador está de férias no Brasil.