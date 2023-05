Jogador de futebol assume namoro com rapaz 28 anos mais velho: "Feliz"

Jogador de futebol assume namoro com diretor de 46 anos; ele tem apenas 18 anos

O jogador de futebol Jake Daniels, que atualmente atua pelo Blackpool da Inglaterra, assumiu nesta semana que está namorando. Um dos primeiros jogadores abertamente homossexuais do futebol mundial, ele contou a história em uma entrevista nesta semana.

Com 18 anos, ele está namorando o diretor Mark Potts, de 46. Segundo o jogador, o romance começou quando ele se assumiu publicamente e foi surpreendido por uma mensagem de apoio do diretor. Os dois se conheceram e o romance vingou.

“Quando recuperei meu Instagram, recebi 20 mil solicitações de mensagens ou algo ridículo assim. Eu nunca tinha visto isso na minha vida”, disse ele ao podcast "How to Be a Man", da BBC.

Ele disse que foi responder as imagens quando se surpreendeu com uma dela. “Teve um dia que eu ia pegar um trem e fui nos meus pedidos de mensagem só para dar uma olhada e a mensagem principal era a do meu parceiro, apenas me parabenizando. Obviamente, eu dei uma olhada sorrateira no Instagram dele e fiquei tipo, ‘Tudo bem!’ Mandei uma mensagem de volta e disse ‘Muito obrigado’ – e no final perguntei algo como ‘Posso fazer mais alguma coisa por você?‘”, relembrou.

Jake Daniels contou que o romance foi se desenrolando. “Conversamos por FaceTime naquela noite e nos encontramos alguns dias depois em Blackpool e, você sabe, estamos juntos desde então. Não poderia estar mais feliz.”

