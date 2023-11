Joelma namora? Cantora tem dificuldades para viver novo amor após divórcio

Joelma abre o jogo sobre sua vida amorosa e revela que dispensa ‘amor carnal’ após separação com o ex-marido, Ximbinha

Não está fácil para ninguém, inclusive para Joelma! A cantora recentemente abriu o coração sobre sua vida amorosa e revelou que enfrenta algumas dificuldades para encontrar um novo amor após o divórcio com Ximbinha. É que a artista está à procura de um ‘amor de alma’, mas só tem encontrado o ‘amor carnal’ por aí.

Solteira desde o término com o guitarrista, Joelma explicou que um dos principais desafios para embarcar em um novo relacionamento é a sua agenda corrida: “Para gente ter isso, precisamos de tempo para se dedicar a isso e eu não tenho. Não é minha prioridade agora”, a cantora abriu o jogo em conversa com o jornalista Léo Dias.

Apesar disso, Joelma persiste na busca pelo amor, porém, com alguns critérios específicos: “O que ele [Deus] vai mandar para mim vai ser um amor de alma, eu não aceito menos do que isso, não aceito amor carnal”, ela contou que está com o coração aberto para um novo relacionamento, desde que seja duradouro.

Ainda durante a entrevista, Joelma revelou seus planos para comemorar a chegada de seus 50 anos: “Vai ter festa, mas as minhas festas são 10 pessoas só, porque eu gosto de fazer um jantar e ficar conversando. Eu sou de madrugada, mas sou quietinha”, ela brincou e revelou que está celebrando a sua ‘melhor fase’.

“Estou melhor do que quando eu tinha 20. Eu com 20 anos já me sentia velha e agora com 50 anos e estou me sentindo jovem”, disse a loira, que se tornou viral na internet com uma canção antiga recentemente. Joelma está feliz da vida com o sucesso de ‘Voando pro Pará’, que conquistou sucesso pelo trecho ‘Eu vou tomar um tacacá’.

Ximbinha fez revelações sobre término com Joelma:

Joelma e Ximbinha anunciaram a separação em 2015 após 18 anos juntos, mas o término não foi amigável. Em uma rara entrevista, o músico Ximbinha revelou que "comeu o pão que o diabo amassou" após o fim de seu casamento com a cantora Joelma. Além da relação, a Banda Calypso, um dos maiores sucessos da época, também chegou ao fim.

Ximbinha disse que ficou arrasado, já que perdeu tudo de uma vez só: "Quando eu cheguei em casa, não tinha um móvel, nada. Minha filha estava no chão estudando. Fiquei desesperado e perguntei: ‘cadê as coisas da casa?’. E ela que ‘mamãe tinha mandado buscar’. Fiquei muito triste, mal pra caramba", ele desabafou e revelou algumas das dificuldades que enfrentou após a separação.