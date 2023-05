Joe Jonas revela inveja após conquista de irmão, Nick

Cantor Joe Jonas comenta sobre vontade de assumir vaga em programa que ficou para Nick

Nesta última segunda-feira, 22, o cantor Joe Jonas (33), integrante do Jonas Brothers, revelou durante sua participação no Armchair Expert com Dax Shepard, ao lado de seus irmãos, Nick (30) e Kevin (35) Jonas, que existe uma competição entre eles, chegando a contar que chorou de inveja de Nick quando ele se tornou jurado do The Voice dos Estados Unidos, visto que ele tinha sido técnico do mesmo programa na Austrália.

“Foi no cenário mais pitoresco. Foi no show do Fleetwood Mac no Madison Square Garden, e enquanto eles tocavam Landslide, descobri que ele seria um juiz no The Voice. Fiquei com tanta inveja que chorei com Landslide. Foi agridoce, é claro, porque estou super feliz por ele, mas também fiquei chateado porque queria aquele maldito programa!”, comentou Joe.

Nick Jonas apareceu pela primeira vez no programa em 2020, na 18ª temporada, voltando apenas na 20ª, em 2021. Mesmo que os irmãos tenham admitido que às vezes sentem ciúmes um do outro, o mais novo disse que, no final das contas, eles torcem um pelo outro. Até mesmo Kevin, o mais velho, revelou já ter sentido inveja dos irmãos, principalmente quando eles decidiram seguir carreiras solo em meio ao hiato que a banda sofreu durante esse tempo todo, pausa que durou do ano de 2013, ao ano de 2019

“Sempre dizemos que queremos alguém com o sobrenome Jonas ganhando. Esse é o nosso objetivo. Nós dois fizemos o teste para o mesmo papel, Joe e eu. Era para Wicked, na verdade. Naturalmente, somos irmãos, somos competitivos nos esportes e outras coisas, mas quando se trata de nossa carreira, acho que nós genuinamente nos olhamos como…”, disse Nick. “Sim, nós dissemos, 'Vá lá e mate-o porque tem que ser um de nós. Tem que ser um de nós.' Dito isso, nunca recebi essa ligação”, completou Joe.