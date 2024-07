João Vitti mostra fotos raras e semelhança com Rafa Vitti impressiona

Se parecem muito? Pai de Rafa Vitti, o ator João Vitti resgatou fotos inéditas ao lado da esposa e dos filhos: 'Clones'

Em clima de nostalgia, o ator João Vitti usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para compartilhar com os seguidores algumas fotos raras em família. Através de seu Instagram oficial, o artista fez três publicações especiais com os filhos, Francisco e Rafael Vitti, e a esposa, a atriz Valéria Alencar.

Na primeira postagem, João selecionou uma foto inédita ao lado de Rafa Vitti, o primogênito do casal. No clique, o marido e o sogro de Tatá Werneck aparecem sorrindo, lado a lado, durante as gravações de 'Malhação' (2015) na praia. "Xóvens [jovens]", escreveu o artista na legenda.

Já na publicação seguinte, o ator escolheu imagens com Francisco, o caçula, ainda criança. "Xóvens florescendo", destacou João Vitti. Por fim, ele selecionou diversas fotos antigas com Valéria Alencar, incluindo cliques de quando a famosa estava grávida.

Em meio aos registros inéditos, João Vitti também compartilhou uma foto dos avós corujas com a neta, Clara Maria - filha de Rafael e Tatá Werneck - além de um clique dos pets de estimação. "Xóvens/family in progress [família em progresso]", disse ele na legenda.

Um detalhe que não passou despercebido entre os internautas foi a semelhança entre João e Rafa Vitti. "A cara do pai", declarou um seguidor. "Clones", disse outro. "Mas minha gente, cadê os 50% da dona Valéria?", brincou um terceiro.

Encantados com as fotos mostrando o crescimento e evolução da família de atores, os fãs também deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Um a cara da mãe e o outro a cara do pai. Linda família!", destacou um. "Que família linda. Parabéns, João", disse outro. "Gatíssimos e queridíssimos", falou mais um.

Confira as publicações de João Vitti:

Tatá Werneck revela se quer aumentar a família com Rafa Vitti

Tatá Werneck, conhecida por seu bom humor nas redes sociais, brincou ao responder uma pergunta sobre os planos de aumentar a família com Rafa Vitti. Mãe de Clara Maria, de quatro anos, ela admitiu que pretende dar um irmãozinho para a pequena, mas fez questão de apontar que as 'previsões das videntes' estão erradas.

Através dos stories de seu perfil, a apresentadora e humorista abriu uma caixinha de perguntas para responder às dúvidas dos seguidores, como costuma fazer sempre que tem tempo. Quando questionada sobre a possibilidade de ter mais um herdeiro com seu marido, Tatá confirmou que tem vontade de aumentar a família sim, mas não por hora.

"Quero, mas não agora. Várias videntes previram que eu vou ter um filho por agora", ela brincou com as especulações envolvendo uma nova gravidez. É importante mencionar que essa não é a primeira vez que a famosa brinca com o assunto em suas redes sociais. No final do ano passado, ela também reforçou a vontade de dar um irmãozinho à primogênita.