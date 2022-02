João Vicente de Castro presta homenagem no aniversário de Rafael Portugal: ''Um gênio''

O ator João Vicente rasgou elogios ao prestar uma bela homenagem no aniversário de Rafael Portugal

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 17h27

Rafael Portugal completou 37 anos de vida nesta terça-feira, 15.

Para celebrar o aniversário do humorista, João Vicente de Castro(38) compartilhou no feed do Instagram algumas fotos ao lado do aniversariante e prestou uma bela homenagem.

"Quando conheci ele já era um gênio, mas pouca gente sabia. De lá pra cá descobriram o que a gente descobriu faz tempo (eu demorei mais do que meus companheiros do Porta Dos Fundos, é verdade)", começou o ator.

Em seguida, João Vicente rasgou elogios ao amigo. "Rafa é um gênio, mas sem tirar os pés do chão, é generoso, talentoso, verdadeiro, engraçado e mais uma lista de qualidades que poderia passar horas escrevendo", acrescentou.

Ele finalizou a homenagem se declarando para Rafael. "Tenho muito orgulho de ter você como parte fundamental do nosso grupo, você faz e fez parte da construção de tudo isso. Obrigado e Te amo", completou.

Confira a homenagem de João Vicente para Rafael Portugal: