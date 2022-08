João Vicente de Castro e famosos se despedem do lutador Leandro Lo

Ator João Vicente de Castro presta homenagem ao amigo, o campeão mundial de Jiu-Jitsu Leandro Lo, que morreu após tiro na cabeça

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 11h38

LUTO! O ator João Vicente de Castro (39) usou as redes sociais para lamentar a morte do amigo, o campeão de Jiu-Jitsu Leandro Lo (1989–2022).

O lutador foi baleado na cabeça na madrugada de domingo, 07, em São Paulo, após briga durante show e teve morte cerebral confirmada após o disparo. O policial militar suspeito de atirar no atleta, Henrique Otávio Oliveira Velozo, foi preso no domingo.

Em seu feed no Instagram, João recordou um clique ao lado de um dos maiores talentos do Jiu-Jitsu brasileiro, que tinha apenas 33 anos de idade e foi oito vezes campeão mundial."Eu escolho falar de coisas boas. Leandro era um dos caras mais legais que eu conheci, pura energia vital, carisma, lealdade. Um dos lutadores mais talentosos que o mundo já viu, pra dançar não tinha muito talento, mas era das coisas que mais amava, saia só pra isso, saia pra dançar, fazia todo mundo em volta gargalhar com seu jeito, tirava a camisa, pedia desculpa pro segurança quando tomava bronca e botava de volta", começou falando o ator.

Ressaltando a personalidades de Leandro, João ainda declarou: "Eu chamava Leandro de “muleque do projeto” porque é de onde ele veio, lutou, e virou sua história, virou dos maiores do mundo e encheu a todos nós de orgulho. Leandro foi um herói real, cheio de qualidades que se embolavam com as dificuldades, cheio de vontade de ajudar quem tava do lado, Leandro foi um grande homem. Mas seu caminho foi atravessado por um covarde que teve facilidade em ter uma arma na cintura. Do lado de cá vai sobrar saudade e a lembrança de todos os momentos felizes que vivemos. Vai em paz meu irmão. Ossssssss".

Marcelo Zulu (41), lutador: "Mais um dia triste, a lenda do JJ foi Leandro Lo nos deixa por uma briga boba. Inacreditável, principalmente por ter sido uma covardia completamente evitável. Isso nos faz refletir sobre a sociedade e o que viramos".

Mais um dia triste, a lenda do JJ foi Leandro Lo nos deixa por uma briga boba. Inacreditável, principalmente por ter sido uma covardia completamente evitável. Isso nos faz refletir sobre a sociedade e o q viramos. — Marcelo Zulu (@MarceloZulu) August 7, 2022

Flavio Canto (47), ex-judoca: "Arigato por tudo que fez por aqui, Legend. Que a justiça seja precisa".

Kayky Brito (33), ator: Brito publicou uma conversa que teve com Leandro, em que o lutador fala sobre a amizade entre eles. "Por mais que trocamos poucas ideias, você é irmão demais, mas por esse pouco tempo te considero demais. Quantdo tiver em Sampa, me dá um toque, vamos dar um rolê. Valeu irmão, estamos juntos. Oss", dizia Lo na mensagem.

Kyra Gracie (37), lutadora: "Notícia muito triste para o Jiu-Jitsu. Rapaz muito carismático, muito querido dentro da nossa comunidade. Venho aqui deixar meus sentimentos à família, e assim, é difícil colocar em palavras um momento desses", disse nos Stories. "Grande perda para o Jiu-Jitsu. Inacreditável", escreveu ainda.

João Vicente faz desabafo no 'Encontro' sobre morte de Leandro Lo

No programa Encontro desta segunda-feira, 08, João Vicente fez um desabafo sobre a morte do amigo, Leandro Lo. Abalado, o ator falou sobre o comportamento tranquilo do atleta fora dos tatames e detonou o acusado. "Ver o jeito alegre e talentoso ter a vida tirada por um covarde, não sei se por narcisismo quis provocar e arrumar uma briga com um campeão mundial, não sei se estamos vindo de uma escalada de violência autorizada, a sensação é de estar indo para um caminho estranho. Ontem, quando recebi a notícia, lembrava do Leandro que dançava, que era educado com as pessoas, que não arrumava confusão com ninguém. Ver a trajetória ser interrompida é muito triste", comentou João.

