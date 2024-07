João Silva, filho de Faustão, comenta sobre ensinamentos que teve com o pai

João Silva, filho de Faustão, relembrou o início de sua carreira artística e também comentou sobre alguns ensinamentos que teve com o pai

O apresentador João Silva, filho de Faustão, relembrou o início da sua carreira artística e comentou que se inspira muito na trajetória do pai. "Em muitas famílias, os filhos seguem a mesma direção dos pais. Estudava no Colégio Objetivo, aqui em São Paulo. Lá eles têm uma rádio chamada Trianon, dentro do grupo da Rádio Mix. Comecei a trabalhar lá, apresentando um festival para até 15 mil alunos. Me deram essa oportunidade, era uma coisa de louco, várias bandas saíram de lá", contou ele em entrevista para o programa Sabadou Com Virgínia, que vai ao ar no SBT no próximo sábado, 13.

Em seguida, o jovem de 20 anos comentou sobre alguns ensinamentos importantes que teve com o pai. "Depois, fui morar fora e voltei. Aí meu pai perguntou se eu não queria trabalhar com ele quando estava saindo da Globo para a Band. Foi muito louco, porque era uma paixão que eu tinha, mas eu não esperava que fosse acontecer. Meu pai tem uma frase muito legal que diz que é importante que se faça caridade e ajude as pessoas. Mas antes devemos fazer justiça. Isso é uma coisa que eu levo muito para a minha vida. Esse senso de justiça é o que eu mais tento pegar do meu pai. Na parte profissional, acho que é o fato de ser cúmplice sempre da audiência", afirmou.

João é fruto do relacionamento de Faustão com Luciana Cardoso, com quem ele também tem Rodrigo, de 16 anos. Além deles, Fausto Silva também é pai de Lara, de 25 anos, fruto da sua relação com Magda Colares.

Inspiração

João Silva, filho de Fausto Silva, confessou que o amor entre os pais é motivo de inspiração quando diz respeito a relacionamentos saudáveis e construídos em companheirismo. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, o apresentador exaltou o cuidado que a mãe, Luciana Cardoso teve com seu pai nos últimos meses.

“Hoje é aniversário da pessoa mais forte que conheço. Grito de orgulho de ser seu filho! Ela fez o que muitas pessoas pensam que devem ser feito, mas não fazem. Ela está ali em todos os momentos. Eu gostaria de, quando um dia eu for casado, ter a mesma relação que eles, nos meus momentos mais difíceis, estar ali 100% do tempo dedicado e não deixar a peteca cair”, discursou João no aniversário da mãe.