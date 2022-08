Ex-BBB João Luiz Pedrosa celebra apresentação do podcast Bocas Ordinárias: ''Estar nesse projeto é demais!''

O ex-BBB João Luiz Pedrosa é um dos apresentadores do Bocas Ordinárias, primeiro podcast original Spotify com vídeo no Brasil

Valentina Rosa Publicado em 08/08/2022, às 13h55

Bocas Ordinárias é o primeiro podcast Original Spotify lançado com vídeo no Brasil. Entre os apresentadores desse projeto inovador está o ex-BBB João Luiz Pedrosa (25), que ao lado de Pathy dos Reis (33), MC Soffia (18), Beto Estrada e Julio Beltrão, entrevista semanalmente um famoso diferente, falando de absolutamente todos os assuntos.

É a primeira vez de João a frente de um podcast e é claro que ele não poderia estar mais feliz: "Eu sempre consumi muito podcast, mas como telespectador - e tenho percebido que é um fenômeno que vem crescendo ainda mais no Brasil, né? Então estou muito feliz de estar como host do Bocas Ordinárias", disse o professor durante um bate-papo exclusivo com a CARAS Digital. Ainda durante a conversa, o agora podcaster falou um pouco de como está sendo essa nova experiencia e revelou um pouco de como são os bastidores de gravação, sempre muito animados.

Vale lembrar que, antes de entrar no Big Brother Brasil 21, João era professor. Para ele, essa experiência em sala de aula o ajudou a desenvolver mais o seu lado apresentador, o que ele está empregando também no podcast: "A minha profissão me ajudou muito a aprimorar ainda mais a carreira que estou construindo como apresentador.. em ambas eu lido com o público mas de formas diferentes. entretenimento e a comunicação precisam ser populares e fáceis de entender. E é muito do que eu tento ao máximo fazer. Descomplicar as coisas e deixar tudo com uma compreensão mais fácil.", comentou ele.

Bocas Ordinárias foi uma grande aposta do Spotify Brasil, que levou, pela primeira vez, imagens para dentro de seu aplicativo, o que faz João se sentir honrado: "Legal demais, né? É o primeiro original Spotify em que você consegue ouvir e assistir dentro da plataforma. Realmente são novos conceitos, novas ideias e estar nesse projeto é demais!".

Como o podcast é recheado de apresentadores, cada um agrega ao projeto de um jeito diferente, confessou o professor: "O que a gente se diferencia é que somos pessoas que são completamente diferentes e que podem oferecer discussões, críticas e pontos de vista que mostram percepções distintas sobre determinado assunto... os convidados são incríveis e somam ainda mais nisso tudo!".

"Mas nas diferenças é possível construir grandes amizades. Todas as pessoas que estão nesse projeto, desde o time da produtora, do Spotify e os hosts fazem com que o projeto seja interessante de fazer", completou o artista.

Ainda falando de seus colegas, João ainda entregou alguns segredinhos dos bastidores deles: "É engraçado que quando a gente se encontra vamos percebendo as coisas de cada um… Então uma coisa que sempre acontece é que a Soffia nos intervalos tá sempre tirando um cochilo, Júlio sempre respondendo 282937 e-mails e fazendo mil coisas ao mesmo tempo, o Beto sempre com várias ideias e a Pathy ligada nos 220", disse ele aos risos.

Como é um podcast de entrevistas, João garantiu que ele e os demais apresentadores estudam muito cada um dos convidados para que o programa renda da melhor forma possivel: "Os convidados são os que dão a pauta pro programa. Então sempre que sabemos quem serão os convidados nós estudamos bastante para sermos bocas ordinárias mas também que seja receptivo para o convidado".

"Acho que o público vai se identificar com os episódios, com as pessoas, histórias, conversas... o entretenimento também é a respeito disso!", completou o artista.

Por fim, João manteve segredo, mas confessou que ainda terão muitas coisas boas por vir no podcast: "Esse segundo semestre será intenso. Muitas coisas vão acontecer no nosso país… Enfim… Fica aí no ar.".

Confira um episódio de Bocas Ordinárias, que conta com João Luiz Pedrosa como um dos apresentadores: