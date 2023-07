João Guilherme se irrita e quer fazer mudança no visual: "Muito grande"

De férias em Ibiza, o ator João Guilherme compartilhou insatisfação com seu visual aos seus seguidores

Todo mundo merece mudar de visual de vez em quando. E parece que o João Guilherme, filho do cantor Leonardo, quer fazer mais uma mudança em si. De férias em Ibiza, na Espanha, o ator apareceu em suas redes sociais para compartilhar irritação.

Nos stories desta sexta-feira, 14, João Guilherme disse que está irritado com sua barba, uma de suas últimas adições ao seu visual. "Não sei mais se tô gostando da barba, hein. Tá cheia", escreveu o ator. No vídeo, ele apareceu mexendo em seu rosto, com cara de insatisfeito.

Pouco tempo depois, o gato compartilhou uma selfie em seu feed e recebeu alguns comentários sobre seus stories. "Tira a barba não Brown", suplicou seguidor. De barba ou não, João Guilherme ainda recebeu vários elogios em sua foto. "Europa te faz bem", disparou fã. "Perfeito", comentou a amiga e atriz Maisa Silva.

Em recente entrevista ao PocCast, o ator de De Volta Aos 15 comentou sobre a última mudança no visual. "Nesse último ano eu gravei algumas séries e eu tinha que tirar [a barba] todos os dias. (...) Ai eu acabei e falei que ia deixar a barba crescer para deixar a pele descansar. Mas ela cresceu além de um ponto que eu sabia que ela crescia", explicou João Guilherme.

Confira o trecho completo:

João Guilherme leva fãs à loucura com novas fotos de viagem

Nesta sexta-feira, 14, João Guilherme deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma foto curtindo sua viagem de férias. O ator surgiu curtindo o verão europeu em uma ilha na Espanha.

A estrela da série “De Volta Aos 15” surgiu na ilha espanhola de Formentera em um cenário paradisíaco com águas cristalinas. O astro posou em um barco no dia ensolarado durante sua viagem.

O influenciador apostou na beleza e no estilo com uma camiseta transparente de manga comprida que dava destaque para sua boa forma. João complementou seu look com um short preto curtinho, que mostrava suas pernas torneadas.

“Azul é a cor mais quente, te juro”, escreveu em espanhol o artista na legenda da foto que foi curtida por diversos seguidores e famosos, incluindo Poliana Rocha, que é a esposa de seu pai Leonardo.

Nos comentários, o participante do BBB 22, Rodrigo Mussi deu uma sugestão para o ator continuar sua viagem, mas saindo da Espanha e indo para a Grécia: “Emenda para Mykonos semana que vem”.

Os seguidores de João adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “O poder da barba fez eu me apaixonar”, escreveu um fã. E outro seguidor declarou: “Casava”. Uma admiradora ainda elogiou: “Lindo demais”.

“Maravilhoso”, escreveu um fã ao ver a foto. Outro seguidor ainda disse: “Gatão”. Um admirador ainda questionou: “Por que tanta perfeição?”.