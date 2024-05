João Guilherme posa com a mãe e semelhança surpreende: 'Parece irmã'

João Guilherme postou uma homenagem para a mãe neste domingo, 12, dia das mães; o ator é filho do cantor Leonardo com a dançarina Naira Ávilla

João Guilherme começou a semana nesta segunda-feira, 13, em família, ao lado da mãe, Naira Ávilla e o irmão caçula, Pietro. Porém o que chamou a atenção dos internautas foi a juventude da dançarina que rasgaram elogios e ainda comentaram sobre sua semelhança com o ator.

Após o Dia das Mães, o ator apareceu com os dois em uma selfie publicada em seu Instagram. "A mulher tem 42 anos e parece mais nova que ele", escreveu um seguidor. "Eu pensando que era namorada dele", disse outro. "Pera, eu achei que era irmã", comentou mais um.

“Genética realmente é impressionante, iguais”, escreveu uma, "Será que ele deu uma baby tee pra ela de presente do dia das mães", brincou outro, referindo-se ao presente que João deu à Bruna Marquezine, com quem estaria em um relacionamento.

No domingo, 13, o ator já tinha compartilhado outro clique ao lado da mãe para celebrar o Dia das Mães acompanhado de toda a família - incluindo os pets: “foi ela quem juntou toda essa galera, família que eu chamo. Não pediria pra que fizesse nada diferente. TE AMO! Você é pura luz minha mãe, salve suas forças!!!”, declarou o ator.

Zé Felipe causa ao revelar qual ex-namorada de João Guilherme é a mais 'chata'

Uma declaração do cantor Zé Felipe envolvendo um de seus irmãos, João Guilherme, agitou a web na manhã deste domingo, 12. Isso porque, durante um quadro de perguntas e respostas no programa 'Sabadou com Virginia', do SBT, o artista decidiu dar sua opinião a respeito de algumas ex-cunhadas.

No vídeo que circula pela internet, a sogra de Zé Felipe, Margareth Serrão, pergunta qual ex-namorada de João Guilherme era a mais chata. Sincero, o filho de Leonardo prontamente respondeu a dúvida e mencionou o nome de duas famosas que já frequentaram sua casa: Jade Picon e Larissa Manoela.

"Chata, não. Enjoada, a Jade. A Jade não é chata, é enjoadinha. A Larissa vi duas vezes na vida, e a Bruna Marquezine, não sei se ele ta namorando", respondeu o cantor, frisando não achar Jade Picon uma pessoa chata. "Acho que valeu. Foi o máximo, Zé", reagiu Virginia Fonseca, divertindo a plateia. Após o trecho do programa de Virginia viralizar, internautas passaram a comentar sobre a declaração do famoso.