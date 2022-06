João Guilherme mostra tatuagem que fez no bumbum

João Guilherme surpreende ao revelar tatuagem que fez na região do bumbum e que é discreta

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 15h22

O ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, agitou as redes sociais ao revelar uma tatuagem discreta que fez há algum tempo. Ele revelou que tatuou a letra 'J' no seu bumbum.

A revelação foi feita por meio dos storiesdo Instagram. O artista abriu uma caixinha de perguntas dos fãs e um seguidor pediu para ele mostrar algumas de suas tatuagens.

João Guilherme mostrou as tatuagens que fez na região do tronco e surpreendeu ao abaixar uma parte da bermuda para revelar a tatuagem no seu bumbum. “Esse J eu tenho escondido há anos. Não sei se já mostrei ou não”, disse ele.

Veja a tatuagem de João Guilherme:

Larissa Manoela fala da relação com João Guilherme

Recentemente, a atriz Larissa Manoela falou sobre o ex-namorado, João Guilherme. Em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, a atriz comentou a declaração do cantor, que recentemente disse que ainda amava a ex.

Larissa e João tiveram um relacionamento de pouco mais de um ano. O término aconteceu em 2016. "É uma pessoa por quem eu tenho um carinho. Fez parte de uma fase muito especial da minha vida. Esse amor que ele tem é um amor com carinho e admiração, em respeito a tudo o que ele viveu com as ex-namoradas dele. O que importa é o carinho que fica, as boas lembranças e a amizade", afirmou a atriz.