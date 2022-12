João Guilherme mostra conversa com ex-namorada Jade Picon após achar pertences da atriz

Ator João Guilherme compartilha conversa com Jade Picon depois de questionarem se eles ainda se falavam

Nesta quarta-feira, 14, o ator João Guilherme (20) decidiu mostrar para seus seguidores que ainda conversa com sua ex-namorada, a atriz Jade Picon (21), atualmente protagonista da novela das nove da Globo, Travessia.

Em seu perfil oficial no Instagram, um fã de João perguntou em uma caixinha se ele e Jade ainda se falavam, e o cantor mostrou através de um print da conversa dos dois no WhatsApp, mostrando um trecho do diálogo.

“Sim, inclusive achei esse tanto de óculos da minha querida amiga hoje”, escreveu ele, mostrando que enviou uma foto dos óculos de grau de Jade. “Ainda fala com a Jade?”, dizia a pergunta na caixinha do ator.

João Guilherme mostra conversa com Jade Picon - Créditos: Reprodução / Instagram



Jade Picon foi criticada após ir ao show do Harry Styles

No Twitter, a atriz de Chiara de 'Travessia' comentou o fato de ser criticada por assistir de camarote o show do cantor Harry Styles; "Seguimos sem um dia de paz. nosso recorde é: zero. caraca, gente… que bom que eu levo tudo numa boa e to acostumada, se não era pra ficar maluca! até ida em show tá dando em gente reclamando", escreveu.