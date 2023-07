João Guilherme faz piada entre confusão de Virginia e Paola Carosella e web cai na risada

João Guilherme divertiu a web ao zombar da situação envolvendo a chef de cozinha e sua cunhada e pediu rap para Zé Felipe

João Guilherme fez seus fãs gargalharem ao revelar que "entrou" na confusão entre a cunhada, Virginia Fonseca, e a ex-jurada do Masterchef, Paola Carosella. O ator compartilhou um print no seu twitter de uma conversa com o irmão mais velho, o cantor Zé Felipe.

No print, João Gui, está "pedindo" um novo rap para alfinetar a chef de cozinha. A brincadeira de João Guilherme faz referência a quando o irmão criou um rap para se mostrar revoltado quando o jornalista Evaristo Costa criticou a maternidade de sua mulher.

"Mano, cadê o rap da Paola? Vai deixar barato? O bagulho é louco, mano. Manda a guia'", dizia João Guilherme em conversa pelo Whatsapp.

Os fãs caíram na risada com a brincadeira do ator e o tweet conta com mais de 500 comentários: “Pelo amor… não dê ideia”, respondeu um, “Eu não vou te perdoar se ele fizer outro rap joão”, declarou uma fã, “Você é entretenimento puro, rindo muito”, escreveu um terceiro.

Vale lembrar que assunto ganhou repercussão quando Paola Carosella falou sobre uma influenciadora digital no podcast PodPah. Paola começou a comentar sobre influenciadores e sobre o consumo de conteúdo nas redes sociais:“Tem muitas celebridades e pessoas com trilhões de seguidores, que quando você olha o que elas fazem, é tudo meio falso, quando você fala, as pessoas assistem e gostam do que a gente faz, vocês... [apresentadores do podcast], porque é verdadeiro”.

Foi então que Paola, sem citar nomes, lançou uma indireta: “Enquanto tem criadoras de conteúdo ou influencers que tem 42 milhões de seguidores e só postam foto de bunda, eu fico olhando...”. Então os internautas começaram a apontar que Paola Carosella teria feito uma indireta sobre Virginia Fonseca, que é uma influenciadora digital e tem um grande número de seguidores.

A influenciadora não ficou calada e respondeu a indireta: “Pior que eu gostava da Paola, mesmo ela sendo chef de cozinha e eu não entender absolutamente nada sobre”, começou dizendo. “Mas enfim, faz parte... Cada um externa o que tem dentro de si. Eu nunca perderia meu tempo indignada com a fama de outra pessoa. Sei que cheguei muito longe e isso assusta, mas só estou aqui porque DEUS permitiu e toda honra e glória a Ele sempre”, concluiu.