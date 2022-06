João Guilherme faz elogio para Juliette após conhecê-la

João Guilherme fica impressionado com a beleza da ex-BBB Juliette Freire e faz comentário na web

09/06/2022

O ator João Guilherme ficou encantado ao conhecer a ex-BBB Juliette Freire pessoalmente. Os dois se encontraram nesta semana e ele não resistiu e a elogiou na web.

No Twitter, João postou uma mensagem sobre a beleza da morena. “Fiquei impressionado o tanto que a Juliette é bonita”, disse ele no post.

Rapidamente, os fãs começaram a torcer para que eles fiquem mais próximos. “Eu shippo vocês”, disse um internauta. “Ela é sim maravilhosa mesmo, João”, afirmou outro. “De perto deve ser mais linda mesmo”, escreveu mais um.

fiquei impressionado o tanto que a juliette é bonita. 😮‍💨 — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) June 9, 2022

Larissa Manoela fala da relação com João Guilherme

Recentemente, a atriz Larissa Manoela falou sobre o ex-namorado, João Guilherme. Em entrevista ao programa TV Fama, da RedeTV!, a atriz comentou a declaração do cantor, que recentemente disse que ainda amava a ex.

Larissa e João tiveram um relacionamento de pouco mais de um ano. O término aconteceu em 2016. "É uma pessoa por quem eu tenho um carinho. Fez parte de uma fase muito especial da minha vida. Esse amor que ele tem é um amor com carinho e admiração, em respeito a tudo o que ele viveu com as ex-namoradas dele. O que importa é o carinho que fica, as boas lembranças e a amizade", afirmou a atriz.