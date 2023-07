João Guilherme fala sobre amor e affairs em podcast: "Sou meio apaixonadinho"

Em participação no podcast 'PocCast', João Guilherme abriu o jogo sobre a sua vida amorosa e seu comportamento dentro de relacionamentos

João Guilherme fez muitas revelações ao público durante participação no podcast 'PocCast', apresentado por Rafa Uccman e Lucas Guedez, na última quarta-feira, 5. Ao entrar no assunto sobre o coração, o galã não escondeu o jogo. "Sou meio apaixonadinho", disse ele. "Se eu gosto, eu fico apaixonadinho. Eu gosto de namorar, né. Então, pra mim, tudo que eu vejo que tem potencial de verdade eu gosto de investir, mas eu preciso ver o potencial", completou por fim.

João Gui recentemente foi conectado à Bruna Marquezine, quando especulações de um romance surgiram após ambos serem vistos juntos curtindo em bares e festas juninas. Contudo, o rumor foi desmentido pela atriz, que respondeu o comentário de um fã: “Eu queria ter tempo de beijar essas bocas todas que vocês acham que eu estou beijando e estão problematizando. Hoje é domingo e eu filmo até às 4 horas, sabe?”, declarou.

Solteiro, o filho de Leonardo continua a entrevista e lista o que uma mulher precisa ter para conquistá-lo. "Eu preciso, claro, ser atraído fisicamente pela pessoa. Se eu sou, a pessoa precisa ser legal, gente fina. Eu não gosto de gente chatinha, enjoada", afirmou. "Gente cheirosa me pega muito", finalizou ele.

João Guilherme termina o assunto contando um pouco sobre como ele comporta dentro de um relacionamento. "Quando eu tô realmente apaixonado eu sou muito atencioso. Também sou muito flexível, de levar o bagulho de uma forma leve. Evitar o máximo de briga. Realmente, conversar e curtir," contou.

Ele também explanou detalhes de como gosta de demonstrar esse amor: "Minha forma de amor é o toque, estar junto. O tempo inteiro eu fico pegando a pessoa, apertando. E eu elogio muito a pessoa. Eu gosto de elogiar os outros", finalizou.

João Guilherme revela tatuagem íntima feita pela ex, Jade Picon

O filho do cantor Leonardo, ator João Guilherme participou do podcast Poccast, com Rafael Uccman e Lucas Guedez, na última quarta-feira, 05, surpreendeu os fãs ao revelar que tem uma tatuagem em parte íntima. O artista, que está na série De Volta aos 15, da Netflix, contou sobre a tatuagem feita por seu ex-namorada, a influenciadora Jade Picon, durante o período em que se relacionaram.

Ele disse que a intérprete de Chiara na novela Travessia fez um pequeno "J" no bumbum dele. João ainda comentou que o rabisco foi feito quando os dois estavam na casa de um amigo dele, que é tatuador. "Eu tenho um 'j' que a Jade tatuou na minha bunda, mas é bem pequeninho", contou.

Mostrando que os dois mantém uma boa relação apesar do término, João afirmou que ainda tem a tatuagem e que já sugeriu que Jade também fizesse. "Quando a gente namorava, eu dizia que ela ficaria linda se fizesse umas tatuagens", falou. "Porque ela seria icônica se ela bancasse uma tatuagem no rosto irada. Jade é muito estilosa, uma menina maravilhosa. Se ela encontrasse alguma arte e 'jogasse' no rosto, seria icônico", acrescentou.

Durante o papo, João Guilherme desmentiu que recebeu um pedido de desculpas do ator Rafael Cardoso. Após ser atacado gratuitamente pela roupa que usava, ele disse que não recebeu qualquer mensagem do galã: "Eu vi que ele falou em algum lugar que me mandou mensagem, mas não achei. Eu acho legal se ele vier de alguma forma se retratar comigo, mas não é comigo. Não fiquei ofendido, não é comigo a retratação".