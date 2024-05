João Guilherme e Bruna Marquezine almoçam juntos após boatos de affair

Está rolando mesmo! João Guilherme e Bruna Marquezine foram flagrados juntos durante um almoço em São Paulo; confira o vídeo

Parece que o affair entre João Guilherme e Bruna Marquezine está mesmo rolando! No último sábado, 11, os dois foram flagrados durante um almoço em São Paulo. Em vídeos divulgados pelo portal LeoDias, o suposto casal estava em um restaurante na Rua Augusta, no centro paulistano.

Fontes do veículo ainda afirmaram que João e Bruna permaneceram juntos por pouco mais de uma hora, e trocaram beijos durante o tempo que estavam no local.

Vale lembrar que recentemente, uma foto de ambos deu o que falar nas redes sociais. No clique, eles aparecem abraçados durante um encontro com amigos e os fãs já começaram a shippar. Porém, um detalhe chamou a atenção: a camiseta que ela está usando, que seria um presente do famoso.

Para quem está acompanhando as últimas notícias sobre os dois, João Guilherme disse há poucos dias que comprou uma camiseta para seu ‘chuchuzinho’. Coincidência ou não, Bruna apareceu justamente com uma camiseta da mesma marca: “Comprei uma baby tee, Maison Margiela, linda! Eu vi ela provando ali e ela ficou realmente o chuchuzinho que ela é”, afirmou o ator.

A dupla também foi flagrada trocando beijos e carinhos durante show do Veigh em São Paulo. No registro compartilhado nas redes sociais, Bruna e João apareceram agarradinhos enquanto curtiam a atração. A atriz estava com os braços ao redor do pescoço do filho de Leonardo, e os dois trocaram carícias e beijos ao som do rapper.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

João Guilherme se declara publicamente para Bruna Marquezine

Ela é o ‘chuchuzinho'! João Guilherme surpreendeu com uma declaração em meio aos rumores de um romance com Bruna Marquezine. Depois que a atriz brasileira fez sua estreia no baile do Met Gala 2024, que aconteceu no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, Estados Unidos, ele fez questão de elogiá-la publicamente em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, Bruna compartilhou alguns cliques posando no tapete verde do evento tradicional. Além de ganhar muitos comentários com ‘chuchuzinho’, o apelido que teria ganhado do ator, João Gui também figurou entre as mensagens e deixou um elogio apaixonado para a suposta namorada: ‘Fascinante’, ele se derreteu.

E o filho do cantor Leonardo não parou por aí! João ainda compartilhou as fotos da atriz em sua própria conta na rede social, adicionando um emoji de troféu para elogiar Marquezine. É claro que os apoiadores do casal foram à loucura e intensificaram ainda mais os rumores de um possível romance, que circulam há meses. Confira os detalhes!