João Guilherme deixa no ar especulações sobre participar do BBB

João Guilherme foi citado entre os famosos que estariam sendo sondados para entrar no reality Big Brother Brasil e deixou no ar a resposta para as especulações

CARAS digital Publicado em 24/10/2022, às 18h38

O nome de João Guilherme (20) foi muito citado nas redes sociais, após especulações sobre a sua participação no camarote do Big Brother Brasil 23. Além dele, nomes como o de Bruna Griphao e Evelyn Bastos também teriam surgido como possíveis participantes do programa. Nesta segunda-feira, dia 24, João abriu uma caixinha de perguntas no seu Instagram e foi questionado sobre essa possibilidade.

Ao contrário do esperado pelos fãs, o ator resolveu deixar no ar o mistério, e não respondeu nem que sim nem que não participaria, apenas escreveu: “Meus amigos”, e adicionou algumas risadas ao comentário. A resposta veio acompanhada de um print, onde algum amigo de João diz estar afobado com a informação de sua participação no reality.

Em meio às discussões políticas, João Guilherme aparece ao lado da família

O nome do cantor e ator também ficou em evidência nos últimos dias por conta dos debates políticos entre João e a família do seu pai,o cantor sertanejo Leonardo. Após toda a polêmica, a mãe de João, Naira Ávila, de 41 anos, usou as redes sociais para se manifestar.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece ao lado do herdeiro com o sertanejo, do filho caçula, Pietro, e do atual marido, o empresário Danilo Tuffi, além dos cachorrinhos da família e escreveu: “Sinceramente… é só isso que importa.”