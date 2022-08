João Guilherme deixa comentário ousado em foto da ex-mulher do rapper Filipe Ret

Ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo, deixa comentário ousado em foto de Anna Estrella, ex-mulher de Filipe Ret, e internautas especulam affair

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 13h46

O ator João Guilherme (20) agitou as redes sociais ao deixar uma mensagem em publicação de influenciadora digital, ex-mulher do rapper carioca Filipe Ret (37).

O filho de Leonardo (58) fez um comentário ousado em post de Anna Estrella (25) em seu perfil no Instagram. "O melhor nunca se sabe", escreveu Anna na legenda da sequência de fotos em que aparece com barriga à mostra, usando calça jeans e cropped branco.

"Me mostra", disparou João. Os seguidores rapidamente reagiram à mensagem dele."Tu é filho do seu pai mesmo", "Porque choras @filiperet?", "É sobre ter atitude hahaha virei fã!", "Quem tem limite é município", "Jogador caro", "E ele ataca novamente", "Passa nada e nem pode", se divertiram os internautas.

Os rumores de affair aumentaram ainda mais após um fã de Anna pedir para ela pesquisar pela palavra "amor" em mensagens no WhatsApp. No print publicado por ela, uma pessoa com o contato gravado apenas como a letra J aparece, o que foi suficiente para que os internautas especulassem que se tratava do herdeiro de Leonardo.

João, que é ex-namorado da influenciadora Jade Picon (20), já foi alvo de boatos de affair com famosas como Bianca Andrade (27), Yasmin Brunet (34) e Duda Reis (21).

Confira a mensagem de João Guilherme em foto de Anna Estrella:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anna Estrella (@daestrella)

Filipe Ret e Anitta lançam arrasam em clipe de 'Tudo Nosso'

No mês de julho, foi lançado o clipe de Tudo Nosso, parceria do rapper carioca Filipe Ret com a cantora Anitta (29). Com uma pegada quente e muita sensualidade, o clipe elevou a temperatura dos fãs dos artistas. O vídeo da canção, que faz parte do novo álbum do cantor, Lume, foi gravado no início de junho, e os dois revelaram essa parceria por meio das redes sociais, e claro, foi um sucesso na web, se tornando uma das faixas mais escutadas do disco.

Vale lembrar que Filipe Ret precisou se justificar após confirmar o fim de seu casamento com Anna Estrella, com quem tem um filho, Theo. isso porque Anitta começou a ser apontada como a pivô da separação, devido ao clipe gravado na mesma época. “Não foi pivô de nada de separação minha. Isso é caô. Não! Estou solteiro, mas está tudo tranquilo. Teu namorado estava lá, inclusive [nas gravações]”, explicou Ret.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!