João Guilherme aparece sem camisa nas redes sociais e leva fãs à loucura

João Guilherme resolveu exibir seu físico e levou as fãs à loucura após aparecer sem camisa e andando de skate

CARAS digital Publicado em 31/10/2022, às 19h03

Nesta segunda-feira, dia 31, João Guilherme (20) causou um alvoroço nas redes sociais, após publicar uma foto sem camisa, exibindo seu físico sarado. João compartilhou também dois vídeos fazendo manobras de skate e recebeu muitos comentários em sua publicação.

Sua amiga, Maisa comentou: “Tô vendo o último vídeo em looping kkkkk foi mal”, fazendo referência ao tombo que o rapaz levou em um dos vídeos. Já suas fãs não deixaram os elogios de lado e comentaram: “Faria absurdos”, “João Guilherme vc é absolutamente lindo!” e até mesmo a cantora Andressinha não deixou a oportunidade passar e elogiou: "Está de parabéns.”

Jade Picon comenta post de João Guilherme e deixa fãs esperançosos

Apesar de continuarem amigos após o término do namoro no ano passado, Jade Picon e João Guilherme viraram assunto nas redes sociais após a atriz comentar um post do ex-namorado. Recentemente, o ator e cantor fez um comentário sobre a novela em que Jade está atuando: “Vi agora Travessia e fiquei intrigado. O que que o pai da Chiara quer com o filho do Chay, mano (?)”, escreveu. Jade, prontamente, respondeu. “Tá assistindo?”, questionou a atriz, usando junto vários emojis de carinhas apaixonadas.

Esse pequeno diálogo já foi o suficiente para os fãs do casal irem à loucura e começarem a pensar em uma possível reconciliação do casal.