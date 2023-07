João Gomes toma decisão após conselho de Ivete Sangalo: ''O corpo não aguenta''

Cantor João Gomes leva bronca de Ivete Sangalo e revela que decidiu ouvir conselho da artista e está sem beber há mais de um mês

O cantor João Gomes, de 21 anos, decidiu ouvir um conselho que recebeu de ninguém menos que Ivete Sangalo. Durante show em festival de música que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, o artista revelou que escutou a amiga

"Deixa eu dizer um negócio a tu: eu tô há um mês sem beber já, tá bom? Ela brigou com eu, que era pra não beber... Mas você está certa. Eu te amo", declarou João.

A cantora, então, explicou o motivo de sua "bronca". "Oh, meu amor, eu lhe agradeço demais, porque um talento como esse não pode deixar de lado... Não, eu não briguei com você. Você está com 21 anos, uma carreira tão promissora... E comendo água toda hora? Não! Aí o corpo não aguenta. Um talento como você, a gente quer para a vida toda, fazendo sucesso o tempo todo", disse ela.

Ivete ainda falou sobre sua própria experiência. "Na minha vida profissional, eu tive todas as ofertas que você possa imaginar. Eu fiz minhas escolhas e não me arrependo. Hoje eu sou uma mulher completamente segura da minha vida, do meu corpo, da minha cabeça, e minha energia é inconfundível, graças a Deus! Tudo que a gente aprende de bom, a gente tem que passar para as pessoas que a gente ama, e eu te amo muito", concluiu a famosa, recebendo o carinho de João, que também se declarou.

No último sábado, 22, uma confusão durante show de Ivete no Ceará deixou feridos. Ela se manifestou após vídeos viralizarem na web: "Venho aqui, primeiro, para dizer a vocês que estou muito consternada com o que aconteceu ontem. Estávamos em um dia feliz e teve um ocorrido na frente do bloco onde algumas pessoas se machucaram. A partir das informações que tive, que nós podíamos ficar um pouco parados, e continuar a nossa apresentação, pois tudo já estava sendo verificado".

Confira João Gomes falando do conselho de Ivete Sangalo:

VEJA: João Gomes revela que está um mês sem beber após levar bronca de Ivete Sangalo:



"Estou sem beber há um mês já, tá bom? Ela brigou com eu, que era pra não beber".

pic.twitter.com/nvxCIo3VBT — CHOQUEI (@choquei) July 25, 2023

Grávida, namorada de João Gomes revela possíveis nomes do bebê

O cantor João Gomes e a namorada, Ary Mirelle, estão radiantes com a espera pelo nascimento do primeiro filho e já tomaram uma decisão importante. O casal já decidiu os possíveis nomes do bebê caso seja menino ou menina. Como está no início da gestação, ela ainda não sabe o sexo da criança, mas as possibilidades de nomes já foram definidas pelo casal.

Nas redes sociais, Ary revelou qual deve ser o nome caso seja um menino e também no caso de uma menina. Além disso, ela ainda explicou o significado de cada um. Se for um menino, vai se chamar Jorge. E, se for uma menina, vai se chamar Aurora.