João Gomes faz declaração apaixonada para namorada e pede desculpas: “Fiz você chorar!”

João Gomes surge agarradinho com a namorada e se declara para Ary Mirelle no dia em que ela completa 21 anos

É amor! Desde que conheceuAry Mirelle, João Gomes (20) não esconde como está apaixonado, e dessa vez não foi diferente. Na última quinta-feira, 09, o cantor abriu o coração e declarou toda a sua paixão pela estudante de enfermagem nas redes sociais.

É que a Ary, completou 21 anos e ganhou uma homenagem fofíssima do namorado. O astro do piseiro, compartilhou uma sequência de registros raríssimos em que aparece agarradinho com a morena e rasgou elogios à companheira.

"Desculpa por tornar sua vida uma loucura. Eu fiquei um pouco sozinho quando comecei a cantar. Mesmo que tivesse milhares de pessoas ao meu redor, eu precisava muito de alguém como você na minha vida… pra me entender, pra conversar", iniciou ele na legenda publicação.

João também fez questão de pedir perdão pelas falhas no relacionamento:"Desculpa as vezes que fiz você chorar. Eu tô tentando ser melhor por você pra merecer esse amor que tem por mim. Eu te amo. Amo te ver sorrindo. Muito obrigado por ser minha companheira. Feliz aniversário, chata", concluiu.

Os fãs do casal vibraram com a declaração apaixonada e ainda celebraram a data especial: “Vocês formam um casal tão lindo e simples. Muito gostoso ver vocês juntos, Deus abençoe essa lindeza”, escreveu Lucas Guimarães. “Amor é isso, parceria, cumplicidade e loucura”, disse mais um. “Se eu amo um casal ,quero ser o filho adotado de vocês”, brincou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JOÃO GOMES:

Para agradecer o carinho do amado, Ary Mirelle respondeu a altura: “Você é a minha melhor escolha, o meu melhor amigo. Obrigada por permanecer mesmo eu sendo chata às vezes, e por me aguentar como ninguém. Eu te amo, amor da minha vida, é com você que quero construir uma família e que Deus abençoe nosso relacionamento o tempo todo. Obrigada por hoje e sempre”, disse ela.

Vale lembrar que João Gomes e Ary Mirelle assumiram o romance no fim de dezembro do ano passado. A relação veio a público, quando o cantor decidiu publicar uma foto da namorada em suas redes sociais.