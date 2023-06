João Gomes enfrentou crise no relacionamento e confusão com mãe; entenda

Há poucos meses o cantor João Gomes sofreu uma crise no relacionamento e situação provocou climão com a própria mãe

O cantor João Gomes (20) anunciou nesta quarta-feira, 7, que sua namorada, Ary Mirelle, está grávida de seu primeiro filho. A notícia vem a público após o casal sofrer com uma crise no relacionamento que mexeu até mesmo com a família do cantor.

O caso se iniciou após Kátia dar uma entrevista para o podcast PretoCast e revelar que não gostava de algumas atitudes da nora. O desabafo, inclusive, chegou a levantar questionamentos se ela não seria responsável pelo término.

"As vezes ela colocava uma cara feia para o pessoal, como se não aceitasse. Tipo, se tinha jovens, né?", disse a matriarca, que ainda comentou sobre a garota ter atitudes de uma pessoa controladora e ciumenta.

"Eu acho que dentro dessa palavra ciumenta, a mais certa seria imatura. Porque acho que quando vocês tem um discernimento, você pode ter seus ciúmes, mas ter a maturidade de que você precisar aceitar que aquela pessoa é uma pessoa pública e que eu também tenho que aceitar e respeitar. Posso ter meus piripaques, mas não assim presencialmente, na frente das pessoas", completou.

Kátia ainda comentou que Ary não se importava em fazer atividades domésticas em sua casa e a chamou de preguiçosa: "Mas é o jeito dela, né, a forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém".

Com a repercussão do caso, Kátia passou a ser atacada nas redes sociais e receber ameaças. No entanto, ela não se abalou e gravou um vídeo rebatendo os comentários de ódio. "A verdade não é aceita por muitos, mas vou estar sempre aqui pela verdade", disse ela.

A postura de Kátia não foi muito bem recebida nem mesmo por João Gomes, que usou os comentários da postagem para dar um puxão de orelha na própria mãe. "Se eu fosse a senhora apagava isso. Reconheceria que tomei uma atitude errada e não inflamaria mais um assunto. Que era pra ser assunto meu", escreveu o cantor, deixando claro sua insatisfação.