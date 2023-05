Abalado, João Gomes desabafa após término de namoro conturbado: "Coração despedaçado"

Após quase um mês do fim do namoro com Ary Mirelle, João Gomes abriu o coração e desabafou sobre o término

Na última sexta-feira, 05, o cantor João Gomes (20) usou as suas redes sociais para desabafar sobre as polêmicas em que está envolvido após o término de seu relacionamento com a estudante de enfermagem, Ary Mirelle, de 21anos, com quem se relacionou durante cinco meses.

Através de sua conta no Instagram, ele foi sincero ao compartilhar com o público o processo delicado que está enfrentando. "Mesmo com o coração despedaçado, eu vou lutar para deixar o sorriso no rosto de alguém… quem sabe assim eu possa sorrir também… Quem sabe assim eu plante o bem…", decarou o artista.

Em abril, João fez um post para anunciar para os fãs o término do namoro."Bom, turma. Ary foi a primeira pessoa que assumi um sentimento tão sincero a todos vocês desde que toda minha vida mudou. Eu fiquei muito feliz de ter contado do meu coração a vocês. E é com todo respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por Ary que venho falar que o nosso namoro acabou", decretou.

De acordo com os internautas, o motivo para o fim do relacionamento do artista teria sido as supostas brigas entre a mãe dele, Kátia Gomes, e a ex.

"Infelizmente você não está percebendo sua mãe acabou com sua vida amorosa e vai acabar com sua carreira. Ela precisa de um tratamento, não é possível uma mulher, mãe, senhora, ainda ficar de Tititi na internet. Que Deus te abençoe e que cresça sua carreira, porque sua mãe pode destruir até ela. Vai ser feliz menino você merece o mundo", disse uma.

"Sofre porque você quer, a menina te ama e já tá na hora de você deixar seu coração falar mas alto", opinou outra. "Ah, esqueci que você é uma criança e sua mãe que mandar em você né. Se eu fosse você parava de dar esperança a menina com essa postagem... isso machuca”, ressaltou uma terceira.

Ex de João Gomes se manifesta pela primeira vez sobre o término

Ary Mirelle, usou as redes sociais para falar sobre o fim do namoro com o cantor, João Gomes."Não ia aparecer aqui hoje, mas tinha muitas mensagens lindas. Muito obrigada por todo o carinho, de verdade. Quando eu estiver cem por cento, venho gravar para vocês e para a gente comemorar melhor os dois milhões. Meu Deus, estou famosa!", disse ela.