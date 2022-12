João Gomes conta como conheceu sua namorada

Cantor João Gomes chamou a atenção ao trocar beijos com influenciadora Ary Mirelle em vídeo

O cantor João Gomes (20) abalou as estruturas da internet ao aparecer dando um selinho na influenciadora Ary Mirelle (22), durante um banho de bica. Ao dar uma entrevista ao colunista João Lima Neto, do Diário do Nordeste, o artista revelou como conheceu a namorada.

“Conheço ela há um tempo, muito tempo. Até antes de viajar para Fortaleza, aquelas primeiras viagens [2021]. Só que era só uma paquera, mas eu gostava do jeito dela, me sentia bem com ela. Agora, a gente tá mais próximo”, explicou.

Antes do início da Copa do Mundo no Capar, João Gomes cedeu uma entrevista ao colunista Léo Dias e disse que tinha companhia para assistir às partidas do Brasil no Mundial. Ele ainda chegou a dizer que era alguém que conhecia até sua avó.

Quem é Ary Mirelle? Conheça a influenciadora que roubou o coração de João Gomes

Ary Mirelle é influenciadora e tem pouco mais de 140 mil seguidores no Instagram, e vive também em Pernambuco. Recentemente, ela compartilhou fotos comemorando o Natal em Petrolina, município do estado de Sobradinho, na Bahia. No TikTok, ela possui pouco mais de 20 mil seguidores e costuma mostrar sua rotina e fazer vídeos com a família

Na sua publicação ao lado do cantor, ela já acumula mais de 1 milhão de visualizações, e escreveu a seguinte legenda: “Único lugar onde os problemas nãoo existem”. "Achei o TikTok da morena do João [Gomes]", escreveu uma nos comentários. "Preparem os corações para as próximas músicas", disse outra. "Muita felicidade para você dois, desejo tudo de bom", declarou uma terceira.