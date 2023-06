João Gomes celebra gravidez de Ary Mirelle durante show: 'Vou ser papai'

João Gomes compartilhou a felicidade com a notícia em apresentação no Parque do Povo, em Campina Grande

João Gomes fez questão de compartilhar sua empolgação em seu primeiro show após a notícia da gravidez de Ary Mirelle, divulgada pelo casal na última quarta-feira, 07. Durante a apresentação em Campina Grande, na Paraíba, o cantor de 20 anos celebrou a paternidade com o público presente.

"Parque do Povo! É aqui que eu vou comemorar que eu vou ser papai, rapaz?", questionou, seguido do alvoroço dos fãs.

Nesta quarta-feira, 07, ele e a namorada, Ary, revelaram que ela está grávida do primeiro filho deles. Os dois compartilharam um post no Instagram com a foto deles abraçados e segurando um teste de gravidez.

“Fomos abençoados, vamos ser papais”, disseram na legenda. Nos comentários, os fãs foram à loucura com a novidade e comemoraram junto com os novos pais. “Que notícia boa”, disse um seguidor. “Um belo presente”, afirmou outro. “Um anjinho chegando”, declarou mais um.

Mãe de João Gomes fala pela primeira vez sobre a notícia de que será avó

A mãe do cantor João Gomes, Kátia Gomes, se pronunciou pela primeira vez sobre a notícia de que será avó. Nesta quarta-feira, 7, o artista anunciou que a namorada, Ary Mirelle, está esperando o primeiro filho do casal. Com a repercussão do assunto, a mãe decidiu fazer uma declaração nas redes sociais para demonstrar o seu apoio ao casal.

Nos stories do Instagram, Kátia apareceu emocionada ao mostrar o print de uma conversa por vídeo com o filho e falou de sua alegria com a novidade de vai ter um neto. “Eu renasci quando soube que vou ser avó, ganhei um sentido completamente novo de viver. Parabéns meu filho, parabéns Ary!”, disse ela.

Logo depois, ela ainda fez outro post para contar que quer acompanhar de perto o crescimento do neto. “Quero acompanhar todos teus passos e te oferecer minhas forças, para brincar, segurar sua mãozinha em todas as jornadas da vida”, comentou.

Há pouco tempo, Kátia e Ary foram alvos de rumores de que não teriam uma relação muito próxima. Inclusive, a mãe do cantor chegou a criticar a nora publicamente em uma entrevista.