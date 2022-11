João Figueiredo brinca sobre relação com a sogra Xuxa: "canta ilariê de trás pra frente"

João Figueiredo relembrou boatos dos anos 90 ao falar sobre convívio com mãe de Sasha, a Xuxa

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 10h54

Respondendo a uma caixinha de perguntas, o marido de Sasha Meneghel (24), João Figueiredo (23), comentou sobre a relação com a sogra, Xuxa Meneghel (59), de forma brincalhona.

Nos anos 90, havia boatos de que a cantora havia feito pactos satânicos para obter sucesso e que suas músicas, se escutadas de trás para frente, tinham versos diabólicos escondidos.

O genro, então, brincou com a situação ao responder sobre o convívio com a loira: "É bem legal, tem umas coisas bem diferentes. Quando a gente se encontra, a gente canta 'Ilariê' de trás para frente, ouvimos os discos ao contrário, é bem legal".

Sasha e João Figueiredo estão juntos desde 2019, mas só oficializaram a relação em 2021, durante cerimônia em Angra dos Reis (RJ).

Xuxa falou sobre o genro e não dispensou elogios

À Caras Digital em 2021, Xuxa falou sobre o cantor gospel com muito carinho. "Acho que rezei tanto para Deus para que mandasse alguém que tivesse respeito e carinho por ela, que veio. Ele elogia, fala que ela é linda, maravilhosa, fica cantando para ela", contou.

"Enquanto minha filha estiver com este sorriso no rosto, eu serei a sogra mais fofa do mundo", completou.