Joana Prado exibe foto inédita de Vitor Belfort com as filhas

Vitor Belfort aparece sorridente em nova foto com as filhas Victória e Kyara em post da esposa, Joana Prado

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 17h54

A modelo Joana Prado encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma nova foto do marido, o lutador Vitor Belfort, com as filhas do casal, Victória, de 15 anos, e Kyara, de 13 anos. Na imagem, o atleta apareceu sorridente enquanto abraçava as herdeiras em um momento da família.

Na legenda, Joana deu um conselho para as famílias. "Para você que é Pai, Amar e demonstrar o amor que você tem pelos seus filhos, principalmente pelas suas filhas fará com que elas se sintam auto confiantes em formar relações seguras e de confiança com outros, principalmente com seus futuros parceiros", escreveu.

Vale lembrar que os dois também são pais de Davi, de 17 anos.