Jesuíta Barbosa surpreende ao mostrar vídeo no banho

Sem roupa, Jesuíta Barbosa – o Jove de Pantanal - aparece tomando banho de chuveiro

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 09h41

O ator Jesuíta Barbosa (30) elevou a temperatura das redes sociais no último final de semana. Isso porque o rapaz resolveu compartilhar um momento íntimo com seus seguidores do Instagram.

No domingo, 22, ele apareceu sem roupas enquanto tomava um banho de chuveiro. Ele filmou o momento em que entrava embaixo da água e molhava seu cabelo cacheado. As imagens fizeram a alegria dos fãs, que puderam ver o abdômen trincado do rapaz.

Vale lembrar que Jesuíta Barbosa interpreta o personagem Jove no remake da novela Pantanal, da Globo.

Jesuíta Barbosa dá selinho em Alanis Guillen

Também no final de semana, Jesuíta Barbosa virou assunto nas redes sociais ao ser flagrado dando um selinho na atriz Alanis Guillen (24) – que faz seu par romântico na novela Pantanal. Intérpretes de Jove e Juma, os dois deram um beijo nos bastidores das gravações e o vídeo viralizou.

O momento aconteceu quando ele foi levar um bolo para celebrar o aniversário de 24 anos dela. Por enquanto, os dois não assumiram um relacionamento publicamente, mas os rumores já seguem os dois há algum tempo.