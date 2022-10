Jesuíta Barbosa chama atenção ao mostrar o namorado de sunga durante viagem

O ator Jesuita Barbosa postou um clique raro do namorado, Cícero Ibeiro, durante uma viagem de férias

Jesuíta Barbosa (31), que interpretou Jovem em Pantanal, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto do namorado, Cícero Ibeiro.

O ator e o designer estão curtindo as férias no Ceará, local em que a família do artista global mora, e ele aproveitou para fotografar o amado apenas usando uma sunga verde à beira da piscina.

A foto rapidamente recebeu vários elogios dos fãs de Jesuíta, que repararam no corpo sarado do namorado do galã. "Um gato", disse uma internauta. "É um gostosão esse Cícero", afirmou outra. "O homem gato", falou uma terceira.

Jesuíta e Cícero estão juntos desde abril deste ano, contudo, só foram vistos juntos publicamente em agosto.

Confira a foto do namorado de Jesuíta Barbosa:

Novo visual

Após o fim das gravações da novela Pantanal, Jesuíta Barbosa decidiu abandonar o visual de seu personagem Joventino! Nas redes sociais, o ator apareceu ao lado do responsável pela transformação, seu cabeleireiro, Augusto Allencar, e depois o profissional exibiu o resultado final. "Depois de meses no Pantanal a pessoa volta. Largou a Juma e voltou para mim", brincou o cabeleireiro

