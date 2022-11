Jéssica Paes vence o concurso de Miss Plus Size 2022: “Eu precisei me desconstruir”

Jéssica Paes venceu o concurso Miss Plus Size Nacional 2022, concurso focado na autoestima, inclusão, empoderamento e encorajamento

Na última quarta-feira, dia 08, aconteceu a 7º edição do concurso Miss Plus Size Nacional 2022, consagrado como um evento de beleza feminina com foco na autoestima, inclusão, empoderamento e encorajamento. Além de chamar atenção para a beleza das mulheres plus, o evento procura ser uma voz contra a gordofobia e amplificar a tolerância à diversidade dos corpos.

“Vivemos um momento em que é preciso falar sobre o poder feminino e agir contra a gordofobia. Em 2010 eu resolvi fazer o primeiro concurso com a finalidade de ajudar as mulheres a terem mais autoestima, amor próprio, autocuidado. Elas são muito mais do que corpos criticados pelos padrões de beleza. São mulheres belíssimas que merecem visibilidade, respeito e oportunidades”, ressaltou o idealizador do concurso, Eduardo Araúju.

E a vencedora dessa edição é a modelo e estilista Jéssica Paes, de 31 anos, que veio diretamente da cidade de Teixeiras, na Zona da Mata, interior de Minas Gerais, para levar representatividade ao evento que aconteceu no Rio de Janeiro. A ganhadora do concurso explicou o que a motivou a entrar no mundo dos concursos plus size e como funcionou seu processo de aceitação: “Eu precisei me desconstruir, me aceitar como uma mulher gorda e isso só aconteceu a partir de 2016, depois que me tornei mãe. Precisei superar a bulimia que desenvolvi aos 12 anos. Eu via mulheres magérrimas, não tinha referência de mulheres gordas que eram sucesso, eu me sentia excluída. Eu não me achava capaz de ser amada, passei por um relacionamento abusivo terrível”, contou Jéssica.

Jéssica também teve a sua criatividade como grande aliada para vencer o concurso. Todo o processo de criação e confecção dos trajes ‘Típico’ e de ‘Gala’ foi feito por ela mesma, com a ajuda de uma amiga: “Eu e uma amiga fizemos os dois vestidos com os meus próprios recursos. O traje de Gala, fiz com as sobras de tecido do vestido de aniversário de 15 anos da minha sobrinha. Já o galho da árvore que usei no meu traje Típico representando um Ipê Rosa, peguei na rua”, contou a Miss.

Veja alguma fotos do concurso Miss Plus Size Nacional 2022:

