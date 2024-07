Jéssica Ellen consola Iza e web aponta desabafo: 'evidente'

Após fala da atriz sobre a traição sofrida pela cantora Iza, internautas suspeitam que Jéssica Ellen também foi traída

Na última quarta, 10, a cantora Iza (33) anunciou o fim de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima (29), com quem espera a filha Nala. Iza fez um desabafo em seu perfil no Instagram e revelou que o motivo do término foi uma traição por parte do meio-campista do Mirassol. A informação chocou e vários famosos saíram em defesa da cantora, incluindo a atriz Jéssica Ellen (32), que, segundo o jornal Extra, terminou o casamento com Dan Ferreira (32) em abril.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Também pelo Instagram, a atriz mandou um recado de apoio para Iza: "Iza, sinto muito. Infelizmente, você não é a primeira, nem será a última mulher a ser traída em um momento de vulnerabilidade. Rezo para Oxum para que você e sua filha sejam cercadas de bênçãos, amor e proteções nesse momento precioso e delicado. Amo você", comentou.

Na web, a fala repercutiu e internautas interpretaram o texto como um desabafo sobre traição. Desde abril, quando Jéssica e Dan pararam de se seguir no Instagram e não foram mais vistos juntos, nenhum dos dois se manifestou sobre os rumores do término e o motivo para o possível fim do casamento não foi revelado.

Os atores começaram a namorar nos bastidores da novela Amor de Mãe (2019) e viviam juntos no Rio de Janeiro. O relacionamento teria chegado ao fim um ano e meio após o nascimento de Máli Dayo, primeiro filho do casal.

Além da gaia de Iza ganhamo de combo a confirmação da gaia de Jéssica Ellen tbm, quero explodir homem. — 🅰️ (@Alline07) July 11, 2024

jessica ellen dando a entender q o dan tb traiu ela gravida PQP ACABA MUNDO — lira ✨🐚 (@liketheharp) July 11, 2024

Além de Jessica Ellen, outros artistas mandaram mensagens de carinho para Iza, que está grávida de seis meses da primeira filha. A cantora Luísa Sonza (25), que protagonizou recentemente um caso de traição com o ex-namorado Chico (27), escreveu: “Que dor ver isso. Segue forte e não olha mais para nada a não ser você e sua neném, você merece tudo de mais lindo. Muita saúde, amor e gente do bem por perto, o Brasil te ama! Força!”.