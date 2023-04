Jéssica Beatriz Costa resgata clique encantador com o filho, Noah: "Maior amor da minha vida"

A influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor Leonardo, se derreteu ao relembrar a foto com o filho

Jéssica Beatriz Costa (29) encantou os seguidores das redes sociais ao recordar uma foto com o filho, Noah Costa Pedroso (7), fruto de seu relacionamento com Sandro Pedroso.

No clique antigo publicado no feed do Instagram, a filha do cantor sertanejo Leonardo (59) aparece amamentando o herdeiro, pouco tempo após o parto. No registro, o pequeno surge usando um macacão vermelho.

Ao resgatar o momento encantador, Jéssica comemorou o Dia do Filho. "Feliz dia do maior amor da minha vida. @noahcostapedroso a mamãe te ama muito! #felizdiadofilho", se derreteu a influenciadora digital na legenda da publicação.

Jéssica, aliás, sempre divide os momentos ao lado de Noah, e quando o menino completou sete anos, ela se declarou nas redes sociais. "Como o tempo voa. Hoje meu neném faz 7 anos. SETE!!!! E olhando fotos e vídeos vou relembrando o quanto vivemos juntos e o quanto ele me fez crescer não só como mulher, mas como ser humano. Filho eu te AMO. Sou muito muito muito grata pela sua vida! Obrigada por ser essa criança tão carinhosa e ter trago luz TODOS os dias pra mim e para muitas pessoas que estão a sua volta. Noah, você é luz, descanso, escolhido por Deus! Exemplo de força desde o primeiro dia que você chegou nesse mundo. Feliz aniversário filhote, te amo infinito", disse ela na ocasião.

Confira a foto de Jéssica Costa com Noah:

Novo visual

A influenciadora Jéssica Beatriz Costa decidiu passar por uma transformação radical no visual. Em seu Instagram, ela escandalizou ao abandonar as madeixas escuras e surgir loiríssima. Os seguidores aprovaram as mudanças nos comentários.

Com um álbum de fotos no feed, ela mostrou alguns dos registros com o cabelo novo ainda no salão. Nos cliques, os fios curtos e claros contrastam com um casaco de pelo preto, que a filha do sertanejo elegeu especialmente para a ocasião.

