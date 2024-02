Jenny Miranda alfineta Gretchen: 'Tu não ama nem você'

A ex-A Fazenda Jenny Miranda surpreendeu ao responder comentário de Gretchen sobre a gravidez de sua filha, Bia Miranda

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Jenny Miranda agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 7, ao falar sobre um comentário que a cantora Gretchen deixou em uma foto de Bia Miranda, que está grávida pela primeira vez. Gretchen demonstrou o seu carinho pela jovem ao dizer que vai ser a bisa do bebê que vai nascer. Porém, a avó da criança não gostou disso.

Nos stories do Instagram, Jenny alfinetou Gretchen e insinuou sobre o amor que ela diz que sente pelo bebê. "Já acordei irritada com o título: ‘Gretchen comemora que vai ser bisa: ‘Bisa já ama’’. Ama é o c*ralh•. Mulher, tu não ama nem você. Deixa eu te falar, você nunca criou nem teus filhos. E assim você carregou durante anos essa história de filhos, meus filhos, meus amores. Quando o Enrico nasceu, era meu neto. Cadê meu neto? Na primeira oportunidade, me deu o pé na bunda”, disse ela.

E completou: "Agora, pelas escondidas vê ela, ninguém vê você na mídia, só pelas escondidas, um comentário ou outro. Fez aquele inferno nela na Fazenda. Depois, eu dentro da Fazenda e fazendo inferno na minha vida. Eu nem falava mais você. Quando eu estava grávida do Enrico, era vovó ama. Então, meu amor, você só aparece em momentos assim, para te dar um pouco de engajamento, porque já foi. Hoje, você tem sorte que teu filho Thammy te sustenta”.

Por fim, ela continuou alfinetando a rival. "Só que agora com a minha filha, que não tem nada a ver com você, que eu tenho certeza que você vai fazer a mesma coisa que você fez comigo, não vem falar a bisa já ama, a bisa cuida. você não cuida nem de você. Você só cuida do seu marido, dos seus maridos você cuida. Vamos ver quanto tempo vai durar”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Metrópoles (@metropoles)

Jenny Miranda fala sobre sua separação

A ex-A Fazenda Jenny Miranda falou sobre o fim do casamento com Fábio Gontijo em um desabafo nas redes sociais. De acordo com o site Glow News, ela contou o motivo do término ao revelar que ele não aguentou a pressão dos haters na vida deles.

"Eu perdi a única pessoa que estava no meu lado, e não foi tudo isso que ele contou, não. Ele já não me queria mais. Ele já estava sob pressão por causa do reality, quando acabou o reality… Quando eu saí, ele estava com o nervo a flor da pele e simplesmente já não me queria mais. Um monte de haters xingando ele por minha causa, ele tomando culpa por uma coisa que ele não tinha culpa. Então, ele quis se afastar. Ele já tinha tomado essa decisão, mas eu não sabia. Eu fui pega totalmente de surpresa e fiquei desesperada, estou desesperada", disse ela.

Então, ela citou uma viagem recente deles. "Todo mundo sabe que eu sou muito sozinha, não sou muito de amigos, sou muito quieta na minha. Eu faço meus barracos, sim, quando tem motivo (…). Eu não vou deixar uma mulher dentro do navio beijar meu marido e ficar quieta, sendo que ele estava bêbado, não vou", declarou.