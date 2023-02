Jennifer Lopez faz tatuagem combinando com Ben Affleck

Menos de um ano após o casamento, Jennifer Lopez e Ben Affleck exibem tatuagens de casal e ela diz: 'Compromisso é sexy'

A cantora e atriz Jennifer Lopez surpreendeu ao revelar que ela e o marido, o ator Ben Affleck, fizeram tatuagens combinando. Os dois revelaram a novidade para os fãs por meio de um post nas redes sociaisno Valentine's Day, que é o dia dos namorados em alguns países. Eles eternizaram o amor deles com tatuagens de casal na pele.

Jennifer tatuou o símbolo do infinito com os nomes do casal escritos em letra cursiva. Por sua vez, Ben tatuou duas flechas cruzadas e com as iniciais dos nomes deles, as letras J e B.

Ela mostrou as fotos das tatuagens ao mostrar um álbum de fotos na casa especial. “Compromisso. Feliz dia dos namorados, meu amor”, disse ela, e ainda usou a hashtag de “Compromisso é sexy e Estes somos nós agora”.

Vale lembrar que Jennifer Lopez e Ben Affleck se casaram em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 16 de julho de 2022. “Um dia, Ben disse: 'Vamos para Las Vegas nos casar esta noite'. Eu estava tipo: 'isso é loucura, o que estamos fazendo?'. Foi o melhor dia das nossas vidas”, disse ela recentemente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)

Os vestidos de noiva de Jennifer Lopez

A atriz e cantora Jennifer Lopez se casou pela segunda vez com Ben Affleck em 2022 e revelou que usou três modelos de vestidos de noiva. Ela se casou em Las Vegas e também em uma cerimônia com a presença da família em Geórgia, nos Estados Unidos. A grife Ralph Lauren mostrou os desenhos e a criação dos três vestidos de noiva que criaram para a artista.

Jennifer Lopez escolheu três modelos diferentes de vestido de noiva branco. Todos são compridos e com decotes estilosos, além de detalhes fashionistas, como aplicações de pedrarias, golas estilosas ou bordados.