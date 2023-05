Jennifer Garner leva filha de Jennifer Lopez para a Disney

Ex de Ben Affleck, Jennifer Garner passou dia com seus filhos e filha de Jennifer Lopez em parque temático

A atriz Jennifer Garner mostrou que tem uma convivência amigável com seu ex-marido, Ben Affleck, ao ser vista passeando na Disney da Califórnia com Emme, filha de Jennifer Lopez, a atual esposa do ator.

Eles foram vistos compartilhando bons momentos no mundo de Mickey e Jennifer deu uma de mamãe babona, fotografando os filhos juntos.

Emme é filha de Jennifer Lopez com Marc Anthony, com quem também tem Max, ambos com 15 anos. O casamento terminou em 2011. Jennifer Garner tem três filhos com Ben Affleck: Violet, de 17 anos, Seraphina, de 14, e Samuel, de 10 anos.

O retorno de Ben e Lopez

Vale lembrar que Ben e Lopez chegaram a ser noivos nos anos 2002, mas se separaram em 2004 e viveram outros relacionamentos. Os dois se reencontraram e, segundo a mãe da diva, Guadalupe Rodríguez, ela nunca deixou de rezar para eles reatarem o relacionamento.

Durante a participação de Rodríguez ao lado da filha no ‘Today’, Hoda Kotb perguntou para a mãe da artista: “Quando conversamos sobre o Ben, o que você me disse?”. Ela respondeu falando com a filha: “Eu sempre soube que vocês acabariam juntos, porque eu rezei durante 20 anos por isso”. Lopez reagiu constrangida, em meio a risos e revirando os olhos: “Ok”.

“Vamos seguir com a conversa”, pediu Lopez para a apresentadora, em meio a risos generalizados do trio.