Jeniffer Nascimento mostra encontro com Douglas Silva, do BBB 22: "Vibramos muito contigo"

A atriz Jeniffer Nascimento encontro com o finalista do BBB 22 nos Estúdios Globo e registrou o momento

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 21h40

Jeniffer Nascimento (28) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 28, para compartilhar um encontro especial.

A atriz se encontrou com Douglas Silva(33), o finalista do BBB 22, nos Estúdios Globo e fez questão de tirar uma foto com ele.

Na legenda da publicação, Jeniffer celebrou o encontro e contou que estava na torcida pelo ator no reality show. "Fim de set encontrando @douglassilva nos estúdios! Caminhos abertos pra você irmão! Vibramos muito contigo sempre", escreveu ela.

Vale lembrar que o Big Brother Brasil 22 chegou ao fim na última terça-feira, 26. Arthur Aguiar (33) foi o grande vencedor com 68,96% dos votos do público de casa e levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Paulo André (23) ficou em segundo lugar e teve 29,91% dos votos. Já Douglas foi o terceiro colocado da edição e recebeu 1,13%.

Confira a foto do encontro de Jeniffer com Douglas: