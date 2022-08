Jeniffer Nascimento exalta parceria com Kiko Mascarenhas: "Você me inspira tanto"

Kiko Mascarenhas recebeu uma linda homenagem de Jeniffer Nascimento ao comemorar mais um ano de vida nesta quarta-feira, 17

Jeniffer Nascimento(29) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para Kiko Mascarenhas (58). Os dois trabalham juntos na novela Cara e Coragem, da TV Globo, e assim como seus personagens, Jéssica e Duarte/Bob Wright, se tornaram bons amigos.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos ao lado do colega de profissão, e além de exaltar a parceria e amizade deles, comemorou mais um ano de vida de Kiko com uma linda mensagem.

"Ao longo da nossa jornada como atriz/ator conhecemos muitas pessoas, mas poucas ficam para sempre… @kikomascarenhas com certeza é uma dessas poucas pessoas! E hoje é dia dele! Desse leonino tão incrível, generoso, de um talento imensurável! Kiko me deu alguns dos conselhos mais valiosos que já recebi em toda a minha vida. É daqueles amigos pra todas as horas, que te da doses diárias de alegria e autoestima!", disse ela no começo da homenagem.

Jeniffer seguiu a homenagem dizendo o quanto é grata por trabalhar ao lado de Mascarenhas. "Nossas histórias na arte se encontram em muitos pontos e já agradeci muitas vezes ao universo por ter me presenteado com sua parceria nessa novela! Eu aprendo TANTO com você, você me inspira tanto!", acrescentou.

A atriz completou a publicação rasgando elogios ao aniversariante. "O Kiko pra mim é um dos melhores atores desse país e eu espero de verdade que um dia o nosso país dê todo o reconhecimento que esse cara merece porque ele é excepcional! O seu brilho é gigantesco! Meu amigo gratidão por sua amizade na vida e na arte ! Conte sempre com a sua parceira doida aqui. Feliz aniversário! Love U."

Confira a homenagem de Jeniffer Nascimento para Kiko Mascarenhas:

