Jean Paulo Campos relembra testes importantes em sua carreira: 'Tenho uma coisa'

Em entrevista à TV CARAS, durante o CARAS Inverno em Campos do Jordão, Jean Paulo Campos compartilha sobre desafios e conquistas na carreira

Jean Paulo Campos (21) caiu nas graças do público ao estrelar Carrossel (2012) no SBT quando tinha apenas nove anos. Desde então, o ator não saiu de destaque e tem emendado um projeto no outro. Em entrevista à TV CARAS, ele relembra testes importantes que realizou em sua carreira: "Tenho uma coisa".

Na última quarta-feira, 10, começou mais uma temporada de CARAS Inverno, em Campos do Jordão. O ator Jean Paulo Campos foi um dos convidados dessa nova edição. No atual momento de sua carreira, ele declara que gosta de fazer testes e avalia que são importantes, mas que não costuma ficar nervoso quando realiza, pois seu desempenho vai além de um único teste.

"Eu tenho uma coisa com teste desde antes de Carrossel, eu sou muito suave com isso. Já fiz testes e achei que ia passar, tenho essa confiança muitas vezes. E tem outros que eu falo: 'Que teste feio' e passei. Então, meio que não depende exclusivamente de como você vai", confessa.

Apesar de não passar em alguns testes, Jean menciona que não se intimida por não conseguir determinado personagem. Com bom humor, ele relembra: "Algumas vezes eles ligam e falam de uma forma carinhosa, mas algumas vezes eles não mandam nada, é o que mais rola. Depois você assiste uma série e fala: 'eu já fiz esse texto', podiam ter avisado".

FLERTA NAS REDES SOCIAIS?

Por conta do seu talento, Jean Paulo Campos tem chamado atenção com o seu trabalho como ator, mas sua vida pessoal também está movimentada. Em entrevista à TV CARAS, o artista comenta que recebe bastante cantadas nas redes sociais, mas é reservado e não costuma flertar nos ambientes digitais.

"Recebo, recebo muita cantada [nas redes sociais], geralmente elas são relacionadas à Carrossel muito assim, que eu me lembre. Eu não sou muito de responder as cantadas no direct do Instagram. Não é muito minha vibe. É mais legal ver a pessoa pessoalmente".

E não é só paquera que Jean Paulo Campos recebe nas redes sociais, o ator menciona que alguns internautas tem costume de mandar nudes para ele: "Tinha uma época que vinha bastante, isso é ruim porque você vai responder os fãs e já abria as fotos. Não costumo guardar não".

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL: