Jean Paulo Campos fala sobre fama após Carrossel e memes de Cirilo: 'Mudou minha vida'

Durante o especial CARAS Inverno, Jean Paulo Campos comentou sobre sucesso do personagem Cirilo, de Carrossel, e como reage aos novos fãs da novela

Jean Paulo Campos (21) confessou que não se importa com a fama que carrega até hoje do personagem Cirilo, da novela Carrossel, do SBT. Com mais de 5 milhões de seguidores apenas no Instagram, o jovem ator disse em entrevista à CARAS Brasil que até aproveita um pouco a popularidade para brincar com memes do garotinho. "Mudou minha vida", afirma.

"Depois que [a novela] foi para as plataformas de streaming, a galera mais nova assistem e também pessoas que nem eram nascidas quando eu fiz a novela. Os pais também ficam do lado revendo, então parece que é uma coisa super recente, mas a gente gravou de 2012 até 2015 por aí, contando com os filmes", diz ele durante o especial CARAS Inverno, que neste ano acontece em Campos de Jordão.

"Então, pra mim, é uma aula muito grande, eu adoro brincar nas minhas redes sociais, no TikTok, no Instagram, porque foi um personagem que mudou a minha vida pra sempre. Então realmente eu posso fazer qualquer outro trabalho, ser super bem-sucedido, mas o Cirilo sempre vai estar aqui do meu lado".

Leia também: Ex-BBB Beatriz diz que já fez figuração em trabalho de Jean Paulo Campos

O ator, que nos últimos anos tem feito alguns trabalhos na TV Globo, conta que não se importa com os memes da novela, mas pelo contrário, ele gosta de fazer brincadeiras envolvendo o personagem. "Eu também não me aguentaria. Se tivesse com o ator do Todo Mundo Odeia o Chris, por exemplo, não tem como. O Tyler James, sei que ele não gosta muito, mas não tem como [não brincar]", se diverte.

Jean continuou dizendo que a produção do SBT sempre terá um lugar especial em sua vida, principalmente por ter vivido a experiência ainda quando era uma criança. Para ele, é especial fazer parte da infância de outras pessoas e ser lembrado por isso.

"Acho que essa é a parte mais legal de ter feito Carrossel, porque além de ter feito parte da infância da minha época, quando eu tinha realmente 7, 8 anos gravando a novela, eu ainda continuo fazendo parte da infância de muita gente que está assistindo aí. É um público muito grande", declara.