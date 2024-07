Jean Paulo Campos entrega bastidores de novo filme: 'Tive que aprender sotaque'

Durante o especial CARAS Inverno, o ator Jean Paulo Campos comentou sobre retorno para o cinema depois de sucesso de Carrossel nas telonas

Jean Paulo Campos (21) embarcou em mais uma experiência desafiadora na carreira antes de estrelar seu próximo projeto para o cinema. Durante entrevista para o especial CARAS Inverno, o artista revelou que precisou estudar bastante para conseguir representar um personagem mineiro.

"É meu primeiro filme nacional depois do sucesso de Carrossel, então eu estava com muita vontade de fazer cinema, mas não posso contar tanta coisa assim porque por mais que a gente já tenha rodado, sempre é bem embrionário. Tem que ver como que vai ser o nome direitinho", diz

Ainda sem nome, o longa foi assinado pela Filmes de Plástico, mesma produtora do filme Marte Um, que foi elogiado pela crítica e quase chegou a disputar o Oscar em 2023. "Acredito que até 2025 já deve ter estreado", adianta Jean.

"Gravei lá em Minas Gerais, com o sotaquezinho mineiro. Tive que aprender o sotaquezinho. É muito legal esse processo", contou o artista que revelou o truque para tentar captar da melhor forma o sotaque de uma região: "O que eu faço é conversar com todo mundo. Se eu estou na recepção do hotel, eu já pego pra conversar com a recepcionista e vou conversando com o motorista, taxista e já vou treinando".

O ator completa dizendo que o importante é sempre estar em conversação e não forçar o sotaque, para não se tornar artificial. "No final das contas é você ir conversando do básico e não querer ficar fazendo sotaque, acho que é a parte mais difícil, para não ficar caricato", avalia.

Ainda durante o bate-papo, Jean também comentou sobre sua passagem pelo SBT, onde esteve em diversas produções como Carrossel. Lembrado até hoje pelo personagem Cirilo, o ator garante que não se importa com as brincadeiras e memes envolvendo o trabalho. "Eu adoro brincar nas minhas redes sociais, no TikTok, no Instagram, porque foi um personagem que mudou a minha vida pra sempre. Então realmente eu posso fazer qualquer outro trabalho, ser super bem-sucedido, mas o Cirilo sempre vai estar aqui do meu lado", conta.